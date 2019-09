Hattinger SV gewinnt Derby mit 3:1

Der Hattinger SV hat im Kreisliga A-Derby die SG Liptingen/Emmingen mit 3:1 geschlagen. Im Nachbarschaftsduell unterlag der FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen der SG Buchheim-Altheim-Thalheim/Kreenheinstetten-Leibertingen mit 1:2.

Kreisliga A Bodensee, Staffel 2

Hattinger SV – SG Liptingen/Emmingen 3:1 (1:1). – Schiedsrichter: Johannes Hecker (Owingen). – Zuschauer: 150. – Tore: 0:1 (31. Minute) Pascal Renner, 1:1 (41./Foulelfmeter) Ibrahim Kaynar, 2:1 (65.) Namik Gülal, 3:1 (72.) Ibrahim Kaynar. – Der Hattinger SV hat das Derby gegen die SG Liptingen/Emmingen nach einer Leistungssteigerung im zweiten Spielabschnitt verdient gewonnen und somit den ersten Saisonsieg errungen. Zunächst gingen die Gäste durch einen Kopfballtreffer von Pascal Renner im Anschluss an einen Eckball in Führung. Hierbei war die HSV-Abwehr total unsortiert und verweilte im Tiefschla“. Vor dem Führungstreffer der Gäste hatte Schiedsrichter Hecker einem HSV-Treffer die Anerkennung verwehrt. Noch vor dem Pausenpfiff glich Ibrahim Kaynar per Strafstoß für die Hausherren zum 1:1 aus. Im zweiten Spielabschnitt waren dann die Gastgeber die dominierende Mannschaft mit mehr Ballbesitz und besserem Spiel nach vorne. Nach einem Spielzug über rechts brachte Namik Gülal den HSV in Führung. Das zielstrebige Spiel in der gegnerischen Hälfte wurde mit dem dritten Tor belohnt. Anil Bagci spielte den Querpass auf Ibrahim Kaynar, der gegen die Laufrichtung des SG Torwarts den 3:1-Endstand erzielte. Der HSV zeigte nach dem Seitenwechsel seine Spielstärke und ließ für die Gäste nur wenige Möglichkeiten zu.

FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen – SG Buchheim-Altheim-Thalheim/Kreenheinstetten-Leibertingen 1:2 (1:0). – Schiedsrichter: Richard Türk (Albstadt). – Zuschauer: 350. – Tore: 1:0 (16. Minute) Marcel Glocker, 1:1 (57.) Simion Blender, 1:2 (78.) Robert Rudolf. – Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte Jan Kohli (90. +3) SG BAT/KL. – Gelbe Karten 3/5. – Ein starkes Derby vor großer Kulisse mit einem knappen, aber verdienten Sieg für die Gäste. Der FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen bestimmt die ersten Minuten der Begegnung, doch den ersten Versuch zur Tornähe zeigten die Gäste. Nach 16 Minuten die FC-Führung durch Marcel Glocker, der den Freistoß von André Eckstein verwertete. In der Folgezeit hätte Erhan Kuzu auf 2:0 erhöhen können. Bis zur Pause war die Eckstein-Elf die klar überlegene Mannschaft, die jedoch ein weiteres Tor verpasste. Buchheims beste Gelegenheit resultierte aus einem Pfostentreffer bei insgesamt wenigen Torchancen. Die Halbzeitpause kam dann für die Gäste zum richtigen Zeitpunkt. Trainer Dirk Spöri fand wohl die richtigen Worte für seine Mannschaft, die nun mit mehr Engagement aus der Kabine kam. Mit Kampfbereitschaft und Aggressivität wurden die Hausherren unter Druck gesetzt. Es häuften sich die Fehler in den Reihen der FC-Spieler, die nun fast das Fußballspielen einstellten. So führte ein Fehlpass in der FC-Abwehr zum Ausgleich durch Simion Blender. Entgegen der ersten Halbzeit bestimmten nun die Gäste das Spielgeschehen, kreierten mehr zwingende Gelegenheiten und gaben damit dem Spiel eine Wende. Die Einwechslung von Robert Rudolf (77. Minute) brachte der SG weitere Impulse. Er war es dann auch, der nur drei Minuten danach eine präzise Flanke am langen Pfosten zum 1:2 Siegtreffer (78.) einköpfte. Vorausgegangen war ein Ballverlust des FC im Mittelfeld. Die Hausherren kamen in der verbleibenden Spielzeit nicht mehr zum Ausgleich. Die SG BAT/KL hat das Derby auf Grund einer starken zweiten Halbzeit verdient gewonnen. (hd)