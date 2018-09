Hattinger SV feiert mit 2:0 den ersten Saisonsieg

In der Fußball-Bezirksliga Bodensee hat der Hattinger SV mit dem 2:0 gegen den FC Bodman-Ludwigshafen seinen ersten Saisonsieg eingefahren. In der Kreisliga A 2 Bodensee musste die SG Liptingen/Emmingen nach der 1:3-Niederlage gegen die FSG Zizenhausen/Hi./Ho. die Tabellenführung abgeben. Der SC B.A.T holte mit dem 2:2 beim SV Aach-Eigeltingen den ersten Punkt. Der FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen verlor überraschend 0:1 gegen die SG Winterspüren/Zoznegg.

Bezirksliga Bodensee

Hattinger SV – FC Bodman-Ludwigshafen 2:0 (1:0). - Schiedsrichter: Dario Lotterst (Rielasingen-Worblingen). - Zuschauer: 110. - Tore: 1:0 (2. Minute) Chris Brunner, 2:0 (50.) Ferhan Beadini. Der Hattinger SV hat den ersten Saisonsieg gegen Aufsteiger FC Bodman-Ludwigshafen verbucht. Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß, als sich Chris Brunner nach einem Einwurf im Strafraum durchsetzte und mit einem Schlenzer die frühe Führung erzielte. In der Folgezeit zeigten beide Teams ein ausgeglichenes Spiel bei etwas mehr Ballbesitz der Gäste. Chris Brunner hatte aus kurzer Distanz die Chance zum 2:0 (20. Minute), doch Gästekeeper Louis Gieß reagierte glänzend. Die Gäste erhöhten in der Folgezeit den Druck und setzten die Hausherren in ihrer eigenen Hälfte fest. Der HSV überstand diese Phase mit gutem Abwehrverhalten. Auch der zweite Durchgang begann mit einem schnellen Tor der Gastgeber. Den Freistoß aus dem Halbfeld köpfte Ferhan Beadini zum 2:0 in die Maschen. Hattingen beherrschte nun das Spiel und war jetzt die bessere Mannschaft.

Kreisliga A Bodensee, Staffel 2

FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen – SG Winterspüren/Zoznegg 0:1 (0:0). - Schiedsrichter: Hans-Peter Wessner (Hettingen). - Zuschauer: 140. - Tor: 0:1 (87. Minute) Mike Müller. Die SG Winterspüren/Zoznegg hat durch das Tor von Mike Müller in den letzten Minuten einen Achtungserfolg verbucht und dem FC SWN die zweite Saisonniederlage zugefügt. Die Hausherren kamen gegen eine tief gestaffelte Gästeelf und gut verteidigende SG-Abwehr nicht zurecht. Im zweiten Durchgang hatte der Gastgeber die beste Gelegenheit, als Domenik Kohli (68.) Manuel Reutebuch über links in Szene setzte und der SG-Torwart den Schuss von Reutebuch mit langem Bein gerade noch klärte. Ein lang geschlagener Freistoß von Christian Haas aus dem Mittelfeld drückte dann Mike Müller im Gewühle zum umjubelten Siegtreffer der Gäste über die Linie.

SV Aach-Eigeltingen – SC Buchheim/Altheim/Thalheim 2:2 (2:1). - Schiedsrichter: Domenico Papagno (Radolfzell) - Zuschauer: 120. - Tore: 0:1 (23. Minute) Jan Kohli, 1:1 (31.) Pascal Peter, 2:1 (43./Handelfmeter) Frederik Edbauer, 2:2 (88./Foulelfmeter) Dirk Spöri. Der SC B.A.T. hat mit einer guten Einstellung ein verdientes Unentschieden erkämpft. Das Tor zum 2:2-Ausgleich in der 88. Minute erzielte Spielertrainer Dirk Spöri mit einem Foulelfmeter. In einer guten Begegnung gingen die Gäste durch Jan Kohli in Führung, verpassten dann aber in der Folgezeit den nächsten Treffer. So kamen die Gastgeber zum Ausgleich und per Strafstoß zur 2:1-Pausenführung. Der SC-B.A.T. hatte auch im zweiten Spielabschnitt einen guten Zugriff zum Spiel, alleine es fehlte die letzte Konsequenz zum Torerfolg.

SG Liptingen/Emmingen – FSG Zizenhausen/Hi/Ho 1:3 (0:1). - Schiedsrichter: Alwin Marschalleck (Tuttlingen). - Zuschauer: 150. - Tore: 0:1 und 0:2 (29./48. Minute) Matthäus Dukart, 1:2 (75.) Daniel Gonzalez-Alonso, 1:3 (90.+3/Foulelfmeter) Lars Gamper. Die Hausherren waren über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft, doch die Gäste nutzten ihre Chancen konsequent aus. Wie aus dem Nichts erzielten die Gäste die Führung, die das Konzept der Gastgeber durchkreuzte. Die lang gespielten Bälle auf die schnellen Außenstürmer kamen plötzlich nicht mehr an. Nach einem Befreiungsschlag erzielte Dukart das 0:2. Danach machte die SG mehr Druck und kam mit dem Abstaubertor von Gonzalez zum 1:2. Die Entscheidung fiel in der Nachspielzeit.