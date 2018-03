Hattinger SV feiert hohen 5:0-Heimsieg

Der Hattinger SV hat am Mittwochabend in der Fußball-Bezirksliga Bodensee das Nachholspiel gegen den SC Gottmadingen-Bietingen 5:0 gewonnen. In der Kreisliga A 2 Schwarzwald trennten sich der VfL Nendingen und der FSV Denkingen 2:2. Der FC Reichenbach war in der Kreisliga B gegen die SG Gosheim-Wehingen II 3:1 erfolgreich.

Bezirksliga Bodensee: Hattinger SV – SC Gottmadingen-Bietingen 5:0 (2:0). - Tore: 1:0 (15. Minute) Ergün Abinik, 2:0 (28.) Anil Bagci, 3:0 (53.) Anil Bagci, 4:0 (75.) Sören Seyfried, 5:0 (88.) Anil Bagci. - Schiedsrichter: Wolfgang Tietze (Radolfzell). - Zuschauer: 90. Der Hattinger SV zeigte sich von der sonntäglichen Heimniederlage gegen den BSV Nordstern Radolfzell gut erholt und war über 90 Minuten die überlegene Mannschaft. Nach einem Distanzschuss der Gäste in der ersten Minute übernahm der HSV das Kommando und drängte auf die Führung. Abinik sorgte nach einer Viertelstunde mit einem direkt verwandelten Freistoß für das 1:0. Bagci köpfte etwas später eine Freistoßflanke von Isa Sabuncuo zum 2:0 ein. Danach schalteten die Gastgeber etwas zurück und bis zur Halbzeit prägten viele Zweikämpfe im Mittelfeld das Geschehen. Nach dem Seitenwechsel ergriff der HSV wieder die Initiative und das Spiel fand fast nur in der Hälfte des SC Gottmadingen-Bietingen statt. Das 3:0 von Bagci in der 53. Minute bedeutete die Vorentscheidung. Seyfried und erneut der stark spielende Bagci mit seinem dritten Treffer schraubten das Ergebnis noch auf 5:0. Am Karsamstag muss der Hattinger SV um 16 Uhr beim SV Allensbach antreten.

Kreisliga A 2 Schwarzwald: VfL Nendingen – FSV Denkingen 2:2 (1:0). - Tore: (10.) Marcel Schilling, 1:1 (48.) Dimitri Bärwald, 1:2 (75.) Dimitri Bärwald, 2:2 (82., Handelfmeter) Manuel Weininger. - Schiedsrichter: Bernd Widmann (Blochingen). - Zuschauer: 50. Auf dem schwer bespielbaren, rutschigen und tiefen Boden waren die Nendinger über die gesamte Spielzeit die dominierende Mannschaft, ließen aber zu viele Chancen liegen. Beide Denkinger Tore fielen aus abseitsverdächtiger Position.

Kreisliga B 2 Schwarzwald: FC RW Reichenbach – SG Gosheim-Wehingen II 3:1 (1:1). - Tore: 0:1 Andreas Leibinger (10.), 1:1 Dennis Marquart (22.), 2:1 und 3:1 beide Johannes Marquart (59. und 78.). - Besondere Vorkommnisse: gelbrote Karte gegen Reichenbach (82., wiederholtes Foulspiel). Nach ausgeglichener erster Hälfte agierte Reichenbach in der Offensive druckvoller und erzielte die beiden entscheidenden Tore. Die Gäste versuchten in der Schlussphase noch heranzukommen, es fehlte aber die letzte Konsequenz. Reichenbach festigte mit diesem Sieg den vierten Tabellenplatz.