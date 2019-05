Hattinger SV erkämpft sich einen Punkt

In der Bezirksliga Badischer Bodensee hat der Hattinger SV gegen den FC Öhningen-Gaienhofen einen Punkt erkämpft. In der Kreisliga A 2 Bodensse schlug der FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen den SV Aach-Eigeltingen mit 3:0. Im Derby SG Liptingen/Emmingen – SC Buchheim/Altheim/Thalheim gab es ein 3:3-Remis.

Bezirksliga Bodensee

Hattinger SV – FC Öhningen-Gaienhofen 1:1 (1:0). – Schiedsrichter: Antonio Lamanna (Salem). – Zuschauer: 75. – Tore: 1:0 (39. Minute) Amaf Dibba, 1:1 (86.Foulelfmeter) Claudio Scheu. – Nach einer Serie von Niederlagen kam der Hattinger SV zu Hause gegen den FC Öhningen-Gaienhofen wieder einmal zu einem Punkgewinn, der jedoch am Tabellenende keine Veränderungen brachte. Beide Mannschaften begannen das Spiel druckvoll. Bei hohem Tempo gab es kaum Fehlpässe, es mangelte jedoch an Torrauszenen. Die erste ergab sich für die Hausherren nach 39 Minuten. Nach Freistoß von Ibrahim Kaynar kam im Fünf-Meter-Raum Amaf Dibba an das Leder, nutzte das Durcheinander der Gästeabwehr und staubte zur heimischen Führung ab. Mit dem Wiederbeginn drängten die Gäste auf den Ausgleich. Die HSV-Abwehr stand an diesem Nachmittag gut organisiert und ließ kaum nennenswerte Gelegenheiten zu. Gegen den Strafstoß von Claudio Scheu (85. Minute), der zum Ausgleich führte, war Keeper Fürderer machtlos.

Kreisliga A, Bodensee, Staffel 2

FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen – SV Aach-Eigeltingen 3:0 (1:0). – Schiedsrichter: Andre Altmann (Markdorf). – Zuschauer: 80. – Tore: 1:0 (15. Minute/Foulelfmeter) Patrick Hess, 2:0 (78.) Till Mattes, 3:0 (83.) Marcel Glocker. – Ohne die etatmäßigen Stürmer Matthias Weinmann und A-Jugendspieler Manuel Reutebuch musste der FC SWN in dieser Begegnung klarkommen. Bei gutem Beginn der Hausherren gingen diese nach 15 Minuten durch den verwandelten Strafstoß von Patrick Hess in Führung. Nach einer halben Stunde wurden die Gäste stärker. Valmir Tafi im FC-Tor verhinderte mit beherztem Rauslaufen (32. Minute) die bis dahin beste Möglichkeit der Gäste. Im zweiten Durchgang spielte Aluminium kräftig mit. Vier Aluminiumtreffer verzeichneten die Gäste, deren drei die Hausherren. Mit der Einwechslung von Domenik Kohli (56.) bekam der FC die Partie wieder besser in Griff. Mit Till Mattes kam nach 75 Minuten der zweite FC-Routinier zum Einsatz. Er benötigte ganze drei Minuten und erzielte mit einem Flachschuss das befreiende zweite FC-Tor. Marcel Glocker staubte (83. Minute) den abprallenden Ball zum 3:0-Endstand ab.

SG Liptingen/Emmingen – SC Buchheim/Altheim/Thalheim 3:3 (3:0). – Schiedsrichter: Manuel De Vito (Stetten a.k.M.). Zuschauer: 90. – Tore: 1:0 (25. Minute) Philipp Gäckle, 2:0 (26.) Steffen Störk, 3:0 (30.) Philipp Gäckle, 3:1 (48.) Marius Frey, 3:2 (67.) David Schalk, 3:3 (85.) Simon Glöckler. – Ein Spiel mit zwei grundverschiedene Halbzeiten, in dem sich die Gäste durch den späten Ausgleich von Simon Glöckler (85.) zum 3:3 Endstand einen Punkt verdienten. Die Mannschaft belohnte sich nach guter kämpferischer Leistung im zweiten Spielabschnitt mit einem verdienten 3:3 Remis. Simon Glöckler machte das Unmögliche mit seinem Ausgleichstreffer (85.) möglich. Enttäuscht war SG-Trainer Andreas Wetzel über die Leistung seiner Mannschaft, die einen sicheren 3:0 Vorsprung aus der Hand gab.