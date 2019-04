Hattinger SV empfängt Nordstern Radolfzell

In den südbadischen Fußballligen rollt am Karsamstag und am Ostermontag der Ball. In der Bezirksliga Schwarzwald sind die abstiegsbedrohten Teams des SV TuS Immendingen und des FC Weilersbach in ihren Spielen jeweils Außenseiter. Ebenso schwer wird es der Hattinger SV (Bezirksliga Bodensee) gegen den BSV Nordstern Radolfzell haben. Von den Teams aus der Kreisliga A ist nur der FV Möhringen an diesem Wochenende nicht aktiv. Auch Bezirksligist FC Gutmadingen spielt erst kommende Woche wieder.

Bezirksliga Schwarzwald

TuS Bonndorf – FC Weilersbach (Samstag, 18 Uhr). Die TuS Bonndorf (Platz sieben) ist daheim in der Favoritenrolle. Bisher holte der FCW auswärts sechs Punkte aus zehn Partien. Mit einem Überraschungserfolg am Samstag würde der Vorletzte den Abstiegskampf noch einmal spannend machen.

SV TuS Immendingen – FV Marbach (Montag, 15 Uhr). Im auf den Ostermontag verlegten Spiel wird Immendingen klarer Außenseiter sein. Bereits mit einem Unentschieden wären die Gäste zurück an der Tabellenspitze und werden dementsprechend aufspielen. Das Schlusslicht hat aktuell elf Zähler Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.

Bezirksliga Bodensee

Hattinger SV – BSV Nordstern Radolfzell (Samstag, 16 Uhr). Radolfzell wird mit breiter Brust beim abstiegsbedrohten Hattinger SV antreten: Vergangenen Samstag besiegte man daheim Spitzenreiter SC Gottmadingen-Bietingen 2:1. Der HSV siegte zuletzt im November. Die Luft im Tabellenkeller wird immer dünner.

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

SG Kirchen-Hausen – SV Hinterzarten (Samstag, 15 Uhr). Ob das 1:3 gegen Schlusslicht Oberbaldingen nur ein Ausrutscher war? Gegen den Tabellensechsten kann die SG Kirchen-Hausen daheim wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Sollten die Konkurrenten auswärts patzen, könnte man mit einem Sieg auf Platz eins klettern.

Kreisliga A 2 Bodensee

Hegauer FV II – SC Buchheim/Altheim/Thalheim (Samstag, 14 Uhr). Im Kampf um die Aufstiegsrelegation wird die Hegauer FV-Reserve daheim keine Punkte liegen lassen wollen. Auf zuletzt zwei Pleiten muss eine Reaktion gezeigt werden. Der Sportclub trifft auf die drittbeste Offensive der Liga (44 Tore).

SG Liptingen/Emmingen – SG Winterspüren/Zoznegg (16 Uhr). Die SG Liptingen/Emmingen darf stärker eingeschätzt werden. Allerdings kämpfen die SG-Kicker weiterhin gegen den Abstieg und benötigen daher jeden Punkt. Setzt sich der Favorit durch?

FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen – SG Tengen-Watterdingen. Aktuell sind die Gastgeber wohl nicht in der Form, den Dritten SG Tengen-Watterdingen wirklich gefährden zu können. Auch das Heimrecht macht die Ausgangslage nicht besser. Dort holte man erst sechs Zähler. Im Hinspiel unterlag man in Tengen mit 1:6.

Kreisliga B 4 Bad. Schwarzwald

SV TuS Immendingen II – FV Marbach II (Montag, 13.15 Uhr). Im Aufeinandertreffen der zweiten Mannschaften darf ein enges Spiel erwartet werden.

FC Gutmadingen II – SV Obereschach II (Samstag, 15 Uhr). Gegen die noch punktlose Reserve des SV Obereschach geht die Heimelf als Favorit ins Spiel.