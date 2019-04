Hattinger SV braucht im Abstiegskampf einen Sieg

Einige der südbadischen Fußballteams aus dem Kreis Tuttlingen kämpfen in ihren jeweiligen Ligen weiter um den Klassenverbleib. So auch der Hattinger SV: In der Bezirksliga Bodensee trifft man am Sonntag auf einen direkten Konkurrenten. Auch drei der vier A-Ligisten können noch nicht aufatmen. Spannung herrscht auch an der Tabellenspitze der Bezirksliga Badischer Schwarzwald. Der FC Gutmadingen empfängt am Samstag um 16 Uhr den SV Obereschach. Die SG Kirchen-Hausen (Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald) ist spielfrei.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

FC Gutmadingen – SV Obereschach (Samstag, 16 Uhr). Obereschach fand nach schwachem Saisonstart besser in die Runde und steht im Mittelfeld. Im torreichen Hinspiel erzielte man drei späte Tore (3:7). Dass der SVO in Gutmadingen punktet, ist eher unwahrscheinlich. Dafür zeigt sich der Spitzenreiter zu abgeklärt und souverän.

FC Weilersbach – SV Hölzlebruck (Sonntag, 15 Uhr). Hölzlebruck unterlag Marbach zuletzt 1:7 und stellt eine schwache Defensive (54 Gegentore). Daheim könnte der FCW zu einer Punkteteilung kommen.

FC Bräunlingen – SV TuS Immendingen. Der SVI hat seit dem vergangenen Spieltag zehn Punkte Rückstand auf einen gesicherten Tabellenplatz. Ob in Bräunlingen ein Schritt nach vorne gemacht werden kann, ist schwer zu sagen. Der FCB hat einen sicheren Mittelfeldplatz und das Heimrecht auf seiner Seite. Zeigt Immendingen eine Reaktion?

Bezirksliga Bodensee

Hattinger SV – SV Bermatingen (Sonntag, 15 Uhr). Die Hattinger haben erneut die Chance, in einem Kellerduell mit einem Sieg wieder Hoffnung zu schöpfen im Abstiegskampf. Bermatingen liegt mit 20 Punkten knapp vor dem rettenden Ufer, von dem der HSV sechs Punkte entfernt ist. Die vergangenen Leistungen deuten nicht darauf hin, dass demnächst die Wende eingeleitet werden kann.

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

SV Grafenhausen – FV Möhringen (Sonntag, 15 Uhr). Mit dem 5:0 beim FC Löffingen II setzte der FV Möhringen ein Zeichen. In Grafenhausen steht das nächste Auswärtsspiel an. Das Heimrecht macht den SVG zum Favoriten. Dort holte er 19 der 28 Punkte. Das FVM-Ziel ist es, sich schnellstmöglich weiter ins Mittelfeld der Tabelle abzusetzen.

Kreisliga A 2 Bodensee

SC Buchheim/Altheim/Thalheim – SG Heudorf/Honstetten (Sonntag, 15 Uhr). Für beide Mannschaften steht ein immens wichtiges Spiel um den Klassenerhalt an. Punktgleich (14) liegt man direkt vor dem Relegationsplatz (13), zu einem Abstiegsplatz sind es nur zwei Punkte Vorsprung. Ein Vorteil war das SC B-A.T.-Heimrecht in dieser Saison noch nicht.

SG Liptingen/Emmingen – SV Volkertshausen. Die SG steht daheim vor einer Pflichtaufgabe. Der SVV holte sechs Punkte aus zwölf Partien und reist als Außenseiter an. In der Hinrunde verbuchte Liptingen/Emmingen ein 1:0. Beide Mannschaften kamen nicht schlecht aus der Pause.

FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen – FSG Zizishausen/Hindelwangen/Hoppetenzell. Für beide gilt: Sie sind schwer einzuschätzen. Mit Blick auf die Tabelle braucht der FC den Sieg mehr und wird daheim entsprechend auftreten. Bei einer Heimniederlage droht das erneute Abrutschen. Fünf Mannschaften trennen nur drei Zähler.