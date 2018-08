Hattingen startet mit Heimspiel

Der Hattinger SV startet in der Fußball-Bezirksliga Bodensee mit einem Heimspiel in die Saison. Andere Teams wie der FC Gutmadingen bestreiten schon das zweite Saisonspiel. Der Bezirksligist aus dem südbadischen Schwarzwald will beim SV Hölzlebruck weitere Zähler einfahren. Zum Auftakt der Kreisliga B 2 ist die SG Aulfingen/Leipferdingen spielfrei.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

FC Weilersbach – FC Hochemmingen (Sonntag, 15 Uhr). Beim Bezirks-pokalspiel in Oberbaldingen (6:0) unter der Woche hat der FC Weilersbach überzeugt. Gegner Hochemmingen verlor zu Saisonbeginn 1:3 gegen den FV Marbach. Dem offensivstarken Gastgeber ist der erste Punktgewinn gut zuzutrauen.

SV Hölzlebruck - FC Gutmadingen. Wenn der FCG ähnlich dominant wie vergangenes Wochenende auftritt, steht einem Sechs-Punkte-Start nichts im Weg. Hölzlebruck beendete die vergangenen Spielzeiten immer im Tabellenmittelfeld, darf dennoch nicht unterschätzt werden. Der SVH siegte zuletzt bei der DJK Villingen 4:2.

SV TuS Immendingen – DJK Donaueschingen II. Der SVI will im Heimspiel eine Reaktion auf die Niederlage gegen Königsfeld zeigen (0:2). Die DJK-Zweite startete mit einem Heimsieg. Das Spiel ist offen.

Bezirksliga Bodensee

Hattinger SV – SC Gottmadingen-Bietingen (Sonntag, 15 Uhr). Die Duelle der beiden Teams in der vergangenen Saison endeten torreich. Das Hinspiel gewann der HSV 5:0. Im sportlich belanglosen Vergleich am letzten Spieltag siegte der SC 5:1. Auf dem heimischem Platz geht der Vorjahresdritte als Favorit ins Spiel.

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

SSC Donaueschingen – FV Möhringen (Samstag, 17 Uhr). Nach der Auftaktpleite reist der FVM zum SSC, der überraschend in Löffingen 1:2 verloren hat. Beide wollen einen Fehlstart vermeiden. Ein Unentschieden ist für Möhringen möglich. Beide siegten unter der Woche im Pokal.

SG Kirchen-Hausen – FC Pfohren (Sonntag, 15 Uhr). Der FCP ist ein erfahrenes Kreisliga A-Team und möchte beim Aufsteiger die ersten Zähler einfahren. Es wird sich zeigen, ob die SG auch an Spieltag zwei die Oberhand behält.

Kreisliga B 2 Bad. Schwarzwald

SV Geisingen II – FC Bad Dürrheim II (Sonntag, 15 Uhr). Die Zweitvertretungen der Landesligisten starten mit einem Derby in die Saison.

Kreisliga B 4 Bad. Schwarzwald

SV Hölzlebruck II – FC Gutmadingen II (Sonntag, 13.15 Uhr). Auch Gutmadingens Zweite tritt in Hölzlebruck an und will auch an Spieltag zwei punkten.