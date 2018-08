Hattingen erkämpft sich nach 0:2 einen Punkt

Den Fußballern des Hattinger SV und des FV Möhringen gelang an diesem Wochenende kein Sieg.

Bezirksliga Bodensee

Hattinger SV – SC Gottmadingen-Bietingen 2:2 (0:2). – Schiedsrichter: Thomas Renner (Leibertingen-Thalheim). – Zuschauer: 140. – Tore. 0:1 (37.) Felix Heuel, 0:2 (45.+1) Marko Roth, 1:2 (55.) Ibrahim Kaynar, 2:2 (65./Foulelfmeter) Bernard Suker. – Mit einer Kraftanstrengung im zweiten Durchgang hat der HSV eine Niederlage zum Saisonauftakt abgewendet. Auf beiden Seiten gab es zunächst etliche Fehlpässe im Spielaufbau. HSV-Torhüter Brian Fürderer und sein Gegenüber David Gestefeld waren lange nahezu beschäftigungslos. Nach 25 Minuten fiel die vermeintliche Gästeführung. Doch Schiedsrichter Renner entschied nach Foulspiel an Fürderer auf Freistoß für Hattingen. Die Gäste jubelten dann doch. Felix Heuel (37.) erzielte die Führung. Zwei Minuten später verhinderte Fürderer mit einer Glanzparade auf der Linie den zweiten Gegentreffer. Fast mit dem Pausenpfiff gelang den Gästen das 0:2 durch Marko Roth. Hattingen erhöhte mit dem Wiederbeginn den Druck. Im Anschluss an einen Eckball köpfte Ibrahim Kaynar das Leder zum 1:2 (55.) in die Maschen. Die Gastgeber stemmten sich gegen die Niederlage. Mit Erfolg: Ein Foulspiel im Strafraum an Marcel Schilling (65.) nutzte Bernard Suker, um den Strafstoß zum 2:2 zu verwandeln.

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

SSC Donaueschingen - FV Möhringen 2:0 (0:0). In einer zerfahrenen ersten Halbzeit hatte der Gast leichte Vorteile. Torlos ging es für beide Mannschaften in die Pause. Durch ein unglückliches Eigentor ging der SSC Donaueschingen in Führung. Drei Minuten später sorgte Oguzhan Yildiz für die Entscheidung zu Gunsten von Donaueschingen. Möhringen erholte sich nach dem Doppelschlag nicht mehr. Mehr als ein Pfostentreffer bekam der FVM nicht zu Stande. Tore: 1:0 Stephan Paulsen (56., Eigentor), 2:0 Oguzhan Yildiz (59.). Schiedsrichter: Dominik Wehrle (Friedenweiler). Zuschauer: 120.