Am Freitag sind die Mitglieder des Handharmonika-Clubs Möhringen wieder unterwegs gewesem, um in den einzelnen Lokalen ihre Weihnachtslieder zum Besten zu geben. Insgesamt fünf Spielgruppen zogen von Gaststätte zu Gaststätte und besuchten . das Möhringer Seniorenstift. Im Bild zu sehen ist der Auftritt vor den einzelnen Wohngruppen, der den Heimbewohnern sichtlich gefiel. Das Weihnachtsliederspielen ist in Möhringen zur Tradition geworden und wurde bereits zum 14. Mal gemacht. Von Jahr zu Jahr kommen mehr Gäste zum Zuhören, wenn die Spielgruppen durch die Lokale ziehen.