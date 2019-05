Harmonika Club liefert beim Frühjahrskonzert Auftritt mit Melodien aus Rock und Pop

Gut besucht war das Frühjahrskonzert des Handharmonika-Clubs Möhringen in der Angerhalle bei dem alle vier Orchester unter der musikalischen Leitung der Musikpädagogin Saskia Buschle standen.

Das musikalische Programm eröffnete das verstärkte Schülerorchester mit dem zweisätzigen Stück „Pop-Collection“ von Alexander Jekic, bei dem die Jüngsten ihre Freude an der Musik zum Ausdruck brachten. Erstaunlich, dass in diesem Orchester die männlichen Spieler überwiegen, sogar selbst dann noch, da sie durch mehrere Spielerinnen des Jugendorchesters bei diesem Konzert verstärkt wurden.

Gemeinsam mit dem Schülerorchester brachten die Jüngsten dann die „Kleine Reise mit Anita“ von Elena Taran zu Gehör und begeisterten das Publikum in der Angerhalle. Die 15 Spielerinnen und Spieler des Jugendorchesters warteten anschließend mit dem von Hans-Günther Kölz komponierten „Classic and more“, mit Classica Variations, der Bluestime und dem Shuttlefly auf, das sie gekonnt preisgaben. Mit dem „Tango-Fieber“ von Jürgen Schmieder wollten sie sich eigentlich verabschieden, was ihnen aber erst nach einer gespielten Zugabe gelang, bei der sie ganzes Können, vor allem auch in der Rhythmik, zeigten. Die Erfolgsmelodien wie „Strangers in the night“ hatte dann das Freizeitorchester mit „Bert Kaempfert à la carte“ arrangiert von Alois Breitfuss im Gepäck bevor es dann gefühlvoll und sentimental mit dem von Martin Kopf stammenden „A sentimental reflection“ weiterging. Heiße Rhythmen gab es dann mit dem „Fiesta Espana“ von Vincent Menweg. Die „Tour de chansons“ von Mireille Mathieu arrangiert von Rudi Braun hatte dann die Hits der französischen Chansons-Sängerin Mireille Mathieu, die vom Pariser Tango und Champs Elysèes bis hin zu Hinter den Kulissen von Paris reichte, im Portfolio, die sie mit Leichtigkeit und beschwingt vortrugen. Aber auch sie konnten erst nach zwei Zugaben die Bühne verlassen und die Konzertbesucher in die Pause entlassen. Nach der Pause ging es dann mit dem Hauptorchester weiter, die mit „The phantom oft the opera“ von Andrew Lloyd Webber den zweiten Konzertteil eröffneten und den Besuchern einmal mehr ihr musikalisches Können unter Beweis stellten. Weiter ging es mit „Deutsche Volksweisen“ des Akkordeonvirtuosen Rudolf Würthner, das die legendären volkstümlichen Melodien wie Ännchen von Tharau, Das Wandern ist des Müllers Lust oder Auf de schwäbsche Eisebahne beinhaltete.

Rockig moderne Titel

Weiter ging es mit „Rocking affair“ von Harald Winkler, einem rockig modernen Titel und dem von Bryan Adams und Jim Vallance stammenden „Summer of 69“ , einem weithin beakannten Hit der damaligen Zeit, der die Charts anführte bevor sich das Hauptorchester mit „Best of Grease“, arrangiert von Wolfgang Ruß, mit Melodien aus dem gleichnamigen Film eigentlich von der Bühne verabschieden wollte, was aber auch ihnen erst nach zwei gespielten Zugaben, die von der Dirigentin Saskia Buschle arrangiert wurden, dann letztlich gelang.