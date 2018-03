Karla Sasse ist weiterhin Vorsitzende des Gesangvereins „Harmonie“ 1845 Emmingen. In der gut besuchten Jahreshauptversammlung wurde sie einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Ebenso Schriftführerin Stefanie Fruh. Für Bernd Sasse, der sich nicht mehr zur Wahl stellte, führt Hans Gnirß nun die Kassengeschäfte.

Mit konstant 37 Sängerinnen und Sängern sowie 87 passiven Mitgliedern ist der Verein gut aufgestellt. Schriftführerin Stefanie Fruh bilanzierte in ihrem Rückblick ein an Aktivitäten reiches Jahr. Die Palette reichte von Beteiligung am Dorffest, der Teilnahme am Bouleturnier mit zwei Mannschaften, bei dem man den zweiten Platz errang, die Bereicherung des Kinderferienprogramms, Aktivitäten zum Rosenmontag, das Fischessen am Aschermittwoch, die Mitwirkung am Volkstrauertag, die Beteiligung am kleinen Weihnachtsmarkt bis hin zum offenen Singen von Weihnachtsliedern. Der Höhepunkt war das Jahreskonzert in der Witthohhalle mit musikalischer Unterstützung.

Anstrengendes, aber schönes Jahr

Vorsitzende Karla Sasse vertiefte in ihrem Tätigkeitsbericht die Aktivitäten in dem anstrengenden aber auch schönen Jahr, wie sie es ausdrückte. Sie dankte allen Akteuren für ihr Engagement, insbesondere der Chorleiterin Stefanie Diesch und unterstrich, dass die Dirigentin es immer versteht, die Sängerinnen und Sänger mit Witz und Humor und bester Stimmung mitzureißen. Mit Worten des Dankes verabschiede sie ihre bisherige Stellvertreterin Roswitha Schoon und den Kassierer Bernd Sasse.

In ihrem Ausblick kündigte sie an, das gut angekommene Singen von Weihnachtsliedern zu wiederholen. Für guten Probenbesuch konnte sie ehren: Roswitha Schoon, Martha Weizenegger, Stefanie Diesch, Ursula Störk, Tina Auchter, Beate Bodmer, Carola Graf und Gerhard Weizenegger. Zu den fleißigen Probenbesuchern zählte sie selbst.

Chorleiterin Stefanie Diesch berichtete, dass in den 34 Proben „viel zusammengekommen sei“. Sie gab einen Rückblick auf das gelungene Jahreskonzert, das jedes Jahr ein Unikat darstellt und kündigte an, dass dieses heuer als adventliches Konzert gestaltet wird.

Einblick in die Finanzen gab letztmals Bernd Sasse. Bürgermeister Joachim Löffler, der auch die Wahlen leitete, dankte dem Gesangverein für sein Engagement, insbesondere die Bereicherung des Kinderferienprogramms und der Mitgestaltung der Gedenkfeier am Volkstrauertag.