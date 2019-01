„Handys verschlucken die Dinge der Welt“

Beim ökumenischen Neujahrsempfang der christlichen Kirchen Tuttlingen hat Publizist Christian Nürnberger am Samstagmorgen im voll besetzten Evangelischen Gemeindehaus eloquent und humorvoll den Epochenwechsel von der „Gutenberg- zur Zuckerberg-Galaxis“ beschrieben.

Für den evangelischen Kirchenbezirk Tuttlingen begrüßte Dekan Sebastian Berghaus neben Vertretern und Mitarbeitern der Kirchengemeinden auch zahlreiche Prominente aus dem politischen und gesellschaftlichen Leben der Stadt. In seinem Grußwort erinnerte der Dekan dankbar an die lange Periode des Friedens, der Sicherheit und des Wohlstands im Land. Gleichzeitig appellierte er aber eindringlich an seine Zuhörer, dem „verletzlichen und verlierbaren“ Frieden im Superwahljahr 2019 ihre Stimme zu geben.

Klug und mit Esprit vermittelte Festredner Christian Nürnberger das Bewusstsein für den Wechsel in ein ganz neues Zeitalter: Wie einst Gutenbergs Druckerpresse vor 500 Jahren den Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit einläutete, hätte heute das Handy das Potential, unsere Welt grundlegend zu verändern – und das nicht nur in technischer Hinsicht.

„Digitalisierung zerschlägt ganze Bereiche“

Die „universelle Zauberscheibe mit dem Kosenamen „Handy“ sei laut Nürnberger gerade dabei, die Dinge dieser Welt „zu verschlucken“: Telefon, CD-Player, Kamera, Navi, Fernsehen, Briefkasten, die Zeitung, und dazu noch ganze Shopping-Malls. Nürnberger zeigte auf, wie durch Digitalisierung die unterschiedlichsten Dienstleistungs- und Technologiebereiche zerschlagen und durch Innovationen ersetzt würden, ohne dass dies von den Nutzern beabsichtigt sei. „Keiner, der bei Amazon bestellt, möchte, dass unsere Innenstädte veröden“, sagte Nürnberger. Und doch: Weil Millionen es täten, müssten viele Läden schließen.

Der Publizist ging besonders auf die Folgen dieser Entwicklung für die klassischen Medien ein. In Anlehnung an den Begriff „Gutenberg-Galaxis“ für die vom Buch bestimmten letzten Jahrhunderte bezeichnete er die kommende Epoche – vorläufig – als „Zuckerberg-Galaxis“: „Soziale Medien ermöglichen heute jedem, das zu tun, was bisher den klassischen Medien vorenthalten war: Informationen um die Welt zu schicken.“ Jeder könne jetzt rezensieren, jeder könne kommentieren. Im Idealfall übe diese „fünfte Gewalt im Staat“ eine Kontrollfunktion aus. Doch sie sei schwer zu fassen, anarchisch und nicht dem Recht unterworfen.

Nürnberger benannte die Probleme, mit denen die klassischen Medien in der Folge kämpfen. Dabei auch auf das Stichwort „Lügenpresse“ ein. Die seriösen Medien kontrollierten sich allesamt gegenseitig, schon allein, weil es in der freien Marktwirtschaft einen Wettbewerbsvorteil brächte, einen Konkurrenten der Lüge zu überführen: „Lügen rechnen sich nicht für seriöse Medien“, erklärte Nürnberger.

„Gleiche Themen in den Nachrichten sind kein Ergebnis von „Gleichschaltung“, sondern das Ergebnis der Anwendung gleicher Regeln“, führte Nürnberger weiter aus. Ein „Common sense“ für Relevanz liege der Nachrichtenauswahl seriöser Medien zugrunde. Nürnberger betonte aber, die Medien könnten die komplexe Wirklichkeit nie abbilden, denn es sei das Unerwartete und Katastrophale, das die größte mediale Aufmerksamkeit erwarten ließe. Dabei käme häufig das Funktionierende zu kurz: „Wer sich nur über Nachrichten informiert, muss denken, die Welt sei eine Katastrophe.“

Seinen Zuhörern riet Nürnberger, sich aktiv um Informationen aus unterschiedlichen Medien zu kümmern, diese mit den eigenen Lebenserfahrungen abzugleichen und daraus eigene Schlüsse zu ziehen. Und im Umgang mit neuen Medien ab und zu Verzicht zu üben – aufs Handy, aber auch auf Amazon und Co. Und: „Jeder sollte sich fragen, bevor er etwas in die Welt hinausposaunt: Ist es wichtig?“

Angesichts der Tatsache, dass Hitler sich einst gebrüstet hatte, die Demokratie mit deren eigenen Mitteln zur Strecke gebracht zu haben, rief Nürnberger auf, am 26. Mai bei den Europa-Wahlen ein Kreuz bei den demokratischen Parteien zu machen.

Im Schlusswort ermunterte Dekan Matthias Koschar dazu, die Zukunft mutig zu gestalten und gleichzeitig Bewährtes zu bewahren. Dank ging an Uwe Mattes. Der Schlagzeug-Student hatte die Veranstaltung mit Marimbaklängen umrahmt.