Handwerksnachwuchs – Die Besten der Region stehen fest

Sie sind die besten Nachwuchshandwerkerinnen und -handwerker in den Landkreisen Konstanz, Waldshut, Rottweil, Tuttlingen und im Schwarzwald-Baar-Kreis: Unter dem Motto „Profis leisten was“ haben über 100 junge Menschen aus 40 Gewerken in ihren Gesellen- oder Abschlussprüfungen Höchstleistungen gezeigt und dürfen sich von jetzt an Kammersiegerinnen oder Kammersieger nennen, teilt die Handwerkskammer Konstanz mit.

In den meisten Gewerken war das Ergebnis der Gesellenprüfung ausschlaggebend, doch in etlichen Berufen musste der Nachwuchs eigens nochmals zum praktischen Kräftemessen antreten. So waren in der Bildungsakademie Waldshut einen ganzen Samstag lang junge Maler, Elektroniker und Schreiner zugange, um ihr Können unter Beweis zu stellen, heißt es weiter in der Mitteilung. Eine Woche zuvor hatten sich die Berufsgruppen Zimmerer und Maurer in der Bildungsakademie Rottweil ans Werk gemacht.

„Ich habe großen Respekt vor der Leistung dieser jungen Menschen“, gratulierte Werner Rottler, Präsident der Handwerkskammer Konstanz, den Siegerinnen und Siegern. „Sie hatten durch die Corona-Pandemie ja besondere Herausforderungen zu meistern – ob im Betrieb oder in der Berufsschule, wo der Unterricht teilweise online stattfinden musste. Das war für alle Beteiligten sicher nicht immer einfach“, so Rottler.

Weiter geht es für die Erstplatzierten zunächst mit dem Landeswettbewerb. Wer dabei erneut punkten kann, wird am 12. November bei der Landesfeier im Europapark gefeiert und hat die Chance auf den Bundessieg.

Eine Liste aller Kammersiegerinnen und -sieger ist auf der Website der Handwerkskammer Konstanz unter www.hwk-konstanz.de/PLW zu finden.

Den Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks „Profis leisten was“ (PLW) gibt es bereits seit 1951. Er will die Vorzüge der betrieblichen Ausbildung herausstellen, die Achtung vor der beruflichen Arbeit im Handwerk stärken, für das Handwerk werben, die Öffentlichkeit für die Bedeutung der Ausbildungsleistungen des Handwerks sensibilisieren und begabte Lehrlinge in ihrer beruflichen Entwicklung fördern. Teilnehmen können junge Handwerkerinnen und Handwerker, die ihre Gesellen- oder Abschlussprüfung mit hervorragendem Ergebnis abgeschlossen haben und nicht älter als 27 Jahre sind.