Handwerker befassen sich mit den Auswirkungen der Digitalisierung

Auch in diesem Jahr ist die Obermeisterherbstversammlung der Kreishandwerkerschaft Tuttlingen genutzt worden, um mit den Verantwortlichen der Handwerkskammer Konstanz, Präsident Gotthard Reiner und stellvertretender Hauptgeschäftsführer Raimund Kegel, handwerkspolitische Themen zu diskutieren.

Vorab fand im Betriebsgebäude von Vorstandsmitglied Bernd Simon in Kolbingen eine Betriebsführung statt. Die zahlreich erschienenen Obermeisterkollegen und deren Stellvertreter erhielten dabei Einblicke in die vielfältigen Aufgaben eines Sanitär-, Heizungs- und Klimabetriebes mit angeschlossener Klempnerei.

Kreishandwerksmeister Armin Schumacher (Spaichingen) ging eingangs auf die aktuellen handwerks-politischen Themen ein, ehe Uwe Iwan (Signal Iduna Gruppe) über die „Cyber-Sicherheit“ in den kleinen und mittleren Betrieben des Handwerks referierte. Jeder Betrieb denke und agiere heutzutage digital. Ob Kundendaten oder Kommunikation, nichts funktioniere ohne Anschluss ans Netz. Deshalb sei es wichtig in diesem Bereich sensibel vorzugehen. Es gelte, den Betrieb vor Cyberangriffen zu schützen. Mitarbeiter müssten im Umgang mit Daten geschult und sensibilisiert werden. Digitalisierung sei eine Chance für die Unternehmen, birgt aber auch gleichzeitig Risiken. Wie entsprechenden Cyber-Attacken vorgebeugt werden kann, beispielsweise durch IT-Sicherheitstraining, technische Hilfsmittel und Hilfe für den Notfall, erläuterte der Referent an zahlreichen praxisnahen Beispielen.

Im Ausspracheblock mit der Handwerkskammer Konstanz wurden aktuelle handwerks- und gesellschaftspolitische Themen mit Reiner und Kegel erörtert. Der Tuttlinger Kreishandwerkskammer-Geschäftsführer, Kurt Scherfer, ging abschließend auf die nächsten Termine, unter anderem dem Neujahrsempfang am Samstag, 12. Januar, 19 Uhr, in der Stadthalle in Spaichingen, ein, bei dem die Kreishandwerkerschaft Oskar Vogel, Hauptgeschäftsführer des Baden-Württembergischen Handwerkstags, begrüßen kann. Er wird in seiner Neujahrsansprache auf die aktuellen Entwicklungen im Handwerk eingehen.