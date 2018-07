Handtasche aus Auto gestohlen

Am Donnerstag hat im Zeitraum von 19 bis 21 Uhr ein bislang unbekannter Dieb eine Handtasche aus einem VW, der in der Uhlandstraße geparkt war, gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die 28-jährige VW-Fahrerin hatte ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz deponiert und die Fensterscheiben des Wagens einen Spalt offen gelassen. Als die Frau wieder zurück an ihr Auto kam, stellte sie fest, dass ihre Tasche mitsamt dem Inhalt (EC-Karte, Führerschein, Versicherungskarte, Personalausweis, Schlüssel und etwas Kleingeld), fehlte. Der Unbekannte hat vermutlich das Beifahrerfenster heruntergedrückt und kam so, unter Zuhilfenahme eines Astes, an die Handtasche.