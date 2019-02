Handschuhfach aufgebrochen, Navi geklaut

Aus dem Handschuhfach eines Autos sind am Samstagmorgen zwischen 5 und 9 Uhr ein Navigationsgerät, ein Kompressor und ein Taschenmesser gestohlen worden.

Wie die Polizei mitteilt, war das Auto, ein VW, in diesem Zeitraum verschlossen in der Goethestraße abgestellt gewesen. Das Handschuhfach des VWs wurde mit Gewalt aufgebrochen. Am Pkw selbst waren keine Aufbruchspuren zu finden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Tuttlingen unter der Rufnummer 07461/9410.