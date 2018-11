Handharmonika-Club spielt Konzert für guten Zweck

Gut besucht ist am Volkstrauertags-Sonntag das Kirchenkonzert des Handharmonika-Clubs Möhringen in der katholischen St.-Andreas-Kirche in Möhringen gewesen. Das Freizeitorchester und das Ensemble das Hauptorchesters des Handharmonika-Clubs unter der musikalischen Leitung von Saskia Buschle luden zu einer Stunde abwechslungsreicher Musik ein. Und: der Erlös aus dem Konzert kommt einem guten Zweck zugute.

Den Auftakt machte das Freizeitorchester mit dem ruhig vorgetragenen „A sentimental reflection“ von Martin Kopf bevor der „Tango Villosa“ von Sytse Wagenmakers folgte, wobei immer wieder die sehr gut herausgearbeitete Dynamik hervorstach. Danach folgte das „Dona nobis pacem“ von Hardy Schneiders und das „A whiter shade of pale“ von Keith Reid und Gary Brooker, das mit einem voluminösen Schlussteil endete. Mit dem peruanischen Volkslied „El condor pasa“ von Daniel A. Robles und Jorge Milchberg, flott gespielt, das durch die Möhringer Peru-Sonntage an Erntedank dem Möhringer Publikum bestens vertraut war, verabschiedete sich das Freizeitorchester mit seinen 17 Spielerinnen und Spielern.

Welt der Musicals

Weiter ging es mit dem Ensemble des Hauptorchesters mit dem von Andrew Lloyd Webber, dem Musical-König, stammenden „The phantom oft he opera“, das in die Welt der Musicals entführte. Dem folgte das von Johann Sebastian Bach komponierte „Air“ aus der Suite Nr. 3 stammende Stück, zu dem Matthias Schellhammer den biblischen Text vorlas. Mit „God help the outcasts“, von Alan Menken und dem viersätzigen Werk der „Märchen-Sinfonietta“ des Akkordeon-Virtuosen Rudolf Würthner ging es weiter. Der Beginn machte der bestimmt und mit vollem Klang vorgetragene Kalif Storch, mit dem anschließend ruhig und getragen gespielten Aschenputtel, gefolgt von einem spritzig und mit schnellen Bewegungen zu Gehör gebrachten Tapferen Schneiderlein, das in dem freudig und mit Schwung vorgetragenen Hans im Glück endete. Das Programm beschloss das zehnköpfige Ensemble mit „Meine Zeit steht in deinen Händen“, zu dem das Publikum den Text kräftig mitsang.

Erlös für guten Zweck

Der Erlös des Konzertes am Volkstrauertag wird dem Förderverein der Anton-Braun-Grundschule und dem Kindergarten St. Andreas in Möhringen für notwendige Neuanschaffungen zur Verfügung gestellt.