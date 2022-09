Nächtliche Handgreiflichkeiten in Tuttlinger Kneipe

Am frühen Dienstagmorgen sei es gegen 1.30 Uhr in einer Kneipe in der Oberen Hauptstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, teilt das Polizeipräsidium Konstanz mit.

Ein Mann im Alter von 46 Jahren geriet mit einem Unbekannten in Streit. In dessen Verlauf kam es zu Handgreiflichkeiten, wobei der Unbekannte den 46-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht schlug und ein leeres Glas in Richtung des Mannes warf. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Der unbekannte Täter flüchtete danach zu Fuß in eine nicht bekannte Richtung.

Zu dem Unbekannten liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor: circa 20-25 Jahre alt, circa 160 Zentimeter groß, schwarze kurze Haare, südländischer Phänotyp. Die Polizei Tuttlingen sucht Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07461 941-0, zu melden.