Handballspielgemeinschaft NTW löst sich auf

Nach zwölf Jahren ist es vorbei. Die Handballspielgemeinschaft Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen hat sich aufgelöst. Das gab der HSG-Vorstand in einer Mitteilung bekannt. Die gemeinsam gesteckten Ziele hätten die drei Stammvereine TG Tuttlingen, TV Nendingen und TV Wurmlingen nicht erreicht.

„Es ist ein schwerer Schritt, aber die Entscheidung ist gefallen“, erklärt HSG-Vorstand Marian Pfeffer, der auch Handball-Abteilungsleiter der TG Tuttlingen ist. In der Damenmannschaft der Aktiven war es in der Vergangenheit immer wieder zu Spielausfällen aufgrund von Spielerinnenmangel gekommen. Doch die laufende Saison 2022/23 will die HSG NTW in der Landesliga der Frauen noch über die Bühne bringen, betont Pfeffer. „Auch die jetzigen Spielerinnen der aktiven Damenmannschaft haben der HSG NTW nie den Rücken gekehrt, um den aktiven Bereich nicht weiter zu schwächen. Mit einem klaren Appell an die aktive Damenmannschaft und Gesprächen mit der F- und E-Jugend wird die Spielgemeinschaft die letzte Saison ordentlich zu Ende führen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Lücken im Nachwuchsbereich

Es habe zuletzt große Lücken in den Jugendmannschaften gegeben, vor allem in den Jugendklassen D bis A. Das habe laut Pfeffer dazu geführt, dass nicht genügend Nachwuchsspieler für den Bereich der Aktiven nachgerückt sind, um einen sicheren Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. „Trotz des Zusammenschlusses (Anm. d. Red.: der drei Stammvereine) konnten die Jugendmannschaften in den Altersklassen von D bis A über die Jahre nicht gehalten werden. Durch den Weggang von Spielern und Spielerinnen entstanden Lücken und es fehlte der Nachwuchs für den aktiven Bereich“, begründet die HSG den Schritt zu ihrer Auflösung.

Gemeinsame Ziele nicht erreicht

Es sei schwer, in einer Spielgemeinschaft alle drei Stammvereine gleich mitzunehmen. Aber auch hier gelte es, auf die jeweiligen Interessen der Mitglieder Rücksicht zu nehmen. „Dies ist uns nicht immer geglückt, jedoch haben wir uns in sehr produktiven und zielorientierten Gesprächen lösungsorientiert auseinandergesetzt. Gerade jetzt in den jüngsten Sitzungen wurde ein offener und ehrlicher Austausch gefördert. Und alle drei Stammvereine waren derselben Auffassung, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt der richtige Weg ist“, teilt der HSG-Vorstand mit. Die Lage in den vergangenen zwei Jahren habe den drei Stammvereinen eine gute Umsetzung ihrer gesteckten Ziele verwehrt. Sie hätten es nicht geschafft, diese nachhaltig zu verfolgen.

Damenmannschaft bringt Landesliga-Saison zu Ende

„Wir werden uns auch zukünftig über die Weiterentwicklung in den Vereinen austauschen, sodass auch eine weitere Zusammenarbeit von jung bis alt nicht ausgeschlossen ist“, so Pfeffer und Vertreter der Stammvereine. Seit 2010 existiert die Handballspielgemeinschaft Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen, die sich durch die TG Tuttlingen, TV Wurmlingen und den TV Nendingen zusammenfand. „Damals war die Intension, den Handballsport in der Region zu sichern, um auch in allen Altersklassen Mannschaften von jung bis alt melden zu können“, hatte das erklärte Ziel der 2010 gegründeten Spielgemeinschaft geheißen.

Vereine fangen von vorne an

„Aktuell investieren die drei Stammvereine in die HSG. Künftig wollen die Vereine wieder mehr in ihre eigene Jugendarbeit stecken. Das wird jetzt für jeden der drei Vereine ein harter Weg, den Handball-Bereich neu aufzubauen“, sagt Pfeffer. Wie es mit der aktiven Damenmannschaft über die aktuelle Saison hinausgeht, das sei noch völlig unklar. Ebenso die Situation der E- und F-Jugend. Darüber müsse man zu gegebener Zeit sprechen.