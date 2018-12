Handballfrauen der HSG Baar feiern Auswärtssieg

In der Handball-Bezirksliga Frauen hat Tabellenführer HSG Baar bei der HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen einen ungefährdeten Sieg eingefahren. Auch der Tabellenzweite TG Schwenningen gab sich keine Blöße und kam zu einem mühsamen Auswärtssieg bei der HSG Neckartal. Wohl endgültig aus dem Rennen um die Spitzenplätze ist der Tabellendritte Rottweil nach der Niederlage in Dunningen. Ostdorf/Geislingen feierte gegen Spaichingen den vierten Sieg in Folge und steht nun auf einem Mittelfeldplatz.

Bezirksliga Frauen

TSV Dunningen – HSG Rottweil 18:17 (10:8). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahmen die Dunningerinnen die Initiative. Beim 6:3 in der 13. Minute setzten sie sich erstmals mit drei Toren ab. Nach dem Wechsel kamen die Gastgeberinnen wesentlich frischer aus der Kabine und erzielten einen 4:0-Lauf zum 14:8. Nach einer cleveren Abwehrumstellung von Rottweil kippte das Spiel und die Gäste holten Tor um Tor auf. Am Ende rettete Dunningen einen knappen Vorsprung über die Zeit. Beste Werferinnen: TSV: Corinna Jähn 8/5; HSG: Melanie Katzmeier 5.

HK Ostdorf/Geislingen – TV Spaichingen 26:17 (12:6). Die Spaichingerinnen erwischten die bessere Anfangsphase und führten schnell 2:0. Mit einem 4:0-Lauf drehte Ostdorf/Geislingen die Partie. Doch nach dem 14:7 in der 32. Minute kam ein Riss ins Spiel der HK und die Spaichingerinnen kamen bis auf drei Tore heran. Mit einem starken Schlussspurt sorgte die HK aber für klare Verhältnisse. Beste Werferinnen: HK: Michaela Koch 5/1; TVS: Lisa Dietrich 5.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen – HSG Baar 18:24 (8:12). Die Gastgeberinnen hatten gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer nichts zu verlieren und hielten bis zur zwölften Minute gut mit. Konzentrationsfehler der HSG NTW wurden von den Gästen mit schnellen Kontern bestraft. Die HSG Baar war in der Abwehr aggressiver und setzte sich bis zur Halbzeit mit vier Toren ab. Nach dem Wechsel baute die HSG Baar ihren Vorsprung zwischenzeitlich auf neun Tore aus, ehe die Gastgeberinnen in der Schlussphase das Ergebnis noch etwas freundlicher gestalten konnten. Beste Werferinnen: NTW: Julia Wachter 3, Lisa-Marie Lettau 3; Baar: Simone Laufer 6.

HSG Neckartal – TG Schwenningen 21:23 (13:12). Es war von Beginn an ein offener Schlagabtausch, bei dem die Führung ständig wechselte. Beim 12:9 in der 26. Minute setzte sich die HSG erstmals mit drei Toren ab. Die Schwenningerinnen kämpften sich bis zur Halbzeit aber wieder heran und gingen gleich nach dem Wechsel in Führung. Beim 13:17 lagen die Gäste erstmals mit vier Toren vorne. Die HSG gab nie auf, konnte den Rückstand aber nicht mehr wettmachen. Beste Werferinnen: HSG: Lilian Ahner 7; TGS: Angelina Kny 7.

Bezirksklasse Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim III – HSG Hossingen-Meßstetten II 22:29. Mit diesem Auswärtssieg übernahm die zweite Mannschaft der HSGHossingen-Meßstetten die Tabellenführung.

Kreisliga A Frauen

Tabellenführer Ostdorf/Geislingen II und der Tabellenzweite HSG Baar III kamen zu den erwarteten Heimsiegen gegen die Verfolger Frittlingen-Neufra beziehungsweise Schömberg II und bauten somit ihren Vorsprung weiter aus. Im Duell der Kellerkinder kam der Letzte HSG Neckartal II zu einem ungefährdeten Heimsieg gegen die Burladingerinnen, die nun wieder die rote Laterne tragen.

HK Ostdorf/Geislingen II – HSG Frittlingen-Neufra 36:14 (18:8). Nur in der Anfangsphase konnte die HSG Frittlingen-Neufra mithalten. Nach dem 2:2 war die HK die spielbestimmende Mannschaft. Die Abwehr stand sicher und mit schnellem Spiel zogen die Gastgeberinnen unaufhaltsam davon und landeten einen Kantersieg. Beste Werferinnen: HK: Michaela Koch 10/2, Daniela Heidelberg 7; HSG: Sara Seifried 4/3.

HSG Baar III – TG Schömberg II 24:16 (11:7). Die Gastgeberinnen nahmen schnell das Heft in die Hand. Die Schömbergerinnen kamen in der zweiten Hälfte nie näher als vier Tore heran und waren chancenlos. Beste Werferinnen: HSG: Maria Grimm 6, Carolin Irion 5; TGS: Aline Frey 6/4.

HSG Neckartal II – TSV Burladingen 24:5. Nicht gemeldet.