Handballerinnen der HSG Baar setzen ihre Erfolgsserie weiter fort

In der Handball-Bezirksliga Frauen hat der TV Weilstetten II durch einen überraschenden Erfolg beim Tabellendritten Rottweil die rote Laterne an die Reserve der HSG Fridingen/Mühlheim abgegeben, die das Kellerduell bei der HK Ostdorf/Geislingen verlor. Winterlingen-Bitz kassierte beim Tabellenführer HSG Baar eine deutliche Niederlage und fiel auf den vorletzten Platz zurück. Trotz des Heimvorteils kam die TG Schwenningen gegen Dunningen nicht über ein Unentschieden hinaus.

Bezirksliga Frauen

HSG Baar – HWB Winterlingen-Bitz 32:19 (18:10). Außenseiter Winterlingen-Bitz erwischte einen Start nach Maß und führte schnell mit 3:0. Nach zehn Minuten hatte sich die HSG Baar aber besser auf die Gäste eingestellt und ging beim 5:4 erstmals in Führung. Bis zum 9:7 konnte der HWB noch mithalten. Dann stand die Abwehr der HSG aber sicher und mit schnellen Angriffen setzte man sich bis zur Halbzeit mit acht Toren ab. Im zweiten Spielabschnitt waren die Gäste chancenlos. Beste Werferinnen: HSG: Simone Laufer 6, Aline Spehar 5/3; HWB: Luana Errico 10/6.

HSG Rottweil – TV Weilstetten II 25:26 (15:15). Es war von Beginn an ein offener Schlagabtausch. Keine Mannschaft konnte sich nennenswerte Vorteile erspielen und so wechselte die Führung bis zur Halbzeit ständig. Nach dem Wechsel hatten die Rottweilerinnen bis zum 21:20 in der 48. Minute die Nase teilweise mit bis zur drei Toren vorne. Beim 21:22 gingen die Weilstetterinnen im zweiten Spielabschnitt erstmals in Führung und gaben diese nicht mehr aus der Hand. Beste Werferinnen: HSG: Lena Rieble 8/3; TVW: Vivian Schäfer 10/3.

HK Ostdorf/Geislingen – HSG Fridingen/Mühlheim II 26:19 (14:8). Die HK führte schnell 2:0, dennoch verliefen die ersten 18 Minuten völlig ausgeglichen. Nach dem 5:4 zeigten die Gastgeberinnern eine starke Abwehrleistung. Auch im Angriff nutzten sie ihre Chancen besser und setzten sich bis zur Halbzeit mit sechs Toren ab. Im zweiten Spielabschnitt verwalteten die Gastgeberinnen ihren Vorsprung ohne Probleme und die HSG kam nie mehr näher als bis auf fünf Tore heran. Beste Werferinnen: HK: Anne Leykam 5/4; HSG: Anika Hipp 4.

TG Schwenningen – TSV Dunningen 14:14. Wegen HVW-Serverproblemen konnten keine weiteren Angaben gemacht werden.

Kreisliga A Frauen

Der VfH Schwenningen musste im Duell der Kellerkinder gegen die Reserve der HSG Neckartal eine knappe Heimniederlage hinnehmen und rutschte ans Tabellenende. Der Tabellenzweite HSG Baar III kam zum erwarteten Auswärtserfolg bei der HSG Frittlingen-Neufra.

HSG Frittlingen-Neufra – HSG Baar III 18:27 (10:13). Frittlingen-Neufra fand gut ins Spiel und hatte bis zum 8:7 in der 17. Minute die Nase immer vorne. Mit einem 5:0-Lauf drehte die HSG Baar aber die Partie. Nach dem Wechsel zeigten die Gäste eine starke Abwehrleistung und so war Frittlingen-Neufra chancenlos. Beste Werferinnen: F-N: Sara Seifried 6/2; Baar: Ramona Götz 6.

VfH Schwenningen – HSG Neckartal II 14:15 (7:7). Das Spiel war lange Zeit ausgeglichen. Mit einem 4:0-Lauf in der zweiten Hälfte machte die HSG alles klar. Beste Werferinnen: VfH: Stefanie Doser 4, Vanessa Kopp 3, Julia Schulz 3; HSG: Michaela Grieb 5/1, Johanna Jainsky 5/1.

Kreisliga A Männer

Der Tabellenzweite Weilstetten III musste einen Rückschlag im Titelrennen hinnehmen, denn es gab eine überraschende Niederlage bei Rottweil III. Der Tabellendritte HSG Baar III kam dagegen zu einem knappen Auswärtserfolg in Stetten a.k.M.

TSV Stetten a.k.M. – HSG Baar III 24:25 (15:12). Beide Mannschaften hatten mit Spielermangel zu kämpfen. Das Spiel begann ausgeglichen. Stetten legte vor, die HSG zog nach. Zur Pause konnte sich der TSV leicht absetzen. Nach der Halbzeit ging für die Stettener lange Zeit nichts. Erst in der 41. Minute trafen die Hausherren wieder ins Tor, da war der HSG schon mit 17:15 in Führung gegangen. Die HSG gab die Führung nicht mehr ab. Beste Torschützen: TSV: Lukas Löffler 8; HSG Raphael Schmider 9/5.

HSG Rottweil III – TV Weilstetten III 30:27 (17:14). Es war ein hart umkämpftes, aber jederzeit faires Spiel. Immer wieder lag eine Mannschaft mit mehreren Toren vorne. Nach dem 25:20 gelang den Weilstettern dann ein 7:0-Lauf. Dieser hatte aber zu viel Kraft gekostet und so konterten die die Rottweiler mit einem 5:0-Lauf in der Schlussphase. Beste Torschützen: HSG: Matthias Ettwein 6/1, Danijel Talevic 6; TVW: Philippe Baudrillard 9/4.