Handballerinnen aus Fridingen/Mühlheim sind siegreich

Der zweite Saisonsieg für die Frauen der HSG Fridingen/Mühlheim (Württembergliga) sowie für die Männer der HSG Baar im Derby in Spaichingen, eine Niederlage für Ligakonkurrent HSG Rietheim-Weilheim (beide Landesliga Männer) und eine Spielabsetzung in der Verbandsliga Männer: Das Handball-Wochenende hatte für die überregionalen Teams aus dem Kreis Tuttlingen durchaus Verschiedenes zu bieten.

Württembergliga Frauen

SG Hofen/Hüttlingen – HSG Fridingen/Mühlheim 24:28 (11:16). Nach ausgeglichenen Anfangsminuten ging die SG in der elften Spielminute zum ersten und letzten Mal in dieser Partie in Führung (6:5). Trotz der erwartet robusten Spielweise des Gegners setzte sich die HSG Fridingen/Mühlheim in der Folgezeit ab, nutzte die Überzahlsituationen clever aus und nahm eine deutliche 16:11-Führung mit in die Kabine. Die SG verkürzte nach dem Seitenwechsel direkt auf 13:16 (32.), schwächte sich dann aber mit einer erneuten Zwei-Minuten-Strafe selbst. Die Härte habe die SG von der ersten Minute an gezeigt, so Frank Rohrmeier. Der Trainer der Donautal-HSG hätte sich in manchen Aktionen ein anderes Durchgreifen der Unparteiischen gewünscht. „Nichtsdestotrotz sind wir standhaft geblieben, haben uns nicht beeindrucken lassen von der harten Gangart.“ Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Vorsprung bestehen – auch, weil die HSG in der Offensive beispielsweise bei den Siebenmetern eiskalt war (5/5). Zwischen den Pfosten stachen die beiden HSG-Torhüterinnen heraus, machten laut Rohrmeier mehrere SG-Chancen zunichte. Nachdem Hofen/Hüttlingen aber doch noch verkürzte (20:22, 47.), blieben die Gäste geduldig. Hektik sei laut Rohrmeier keine aufgekommen – im Gegenteil: ein 4:0-Lauf zum 26:20 (57.) bescherte der HSG die Vorentscheidung. Nach der fast dreistündigen Anfahrt belohnten sich die Gäste damit mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel. - HSG Fridingen/Mühlheim: Jessica Krämer, Anna Merz (1), Hannah Wirth, Anika Hipp, Burcin Özgentürk (3), Melanie Gresser, Patricia Rebholz (4), Pia Langeneck (3), Vanessa Fritz (7/4), Miriam Höfig, Caterina Schwarz (5/1), Anna-Lena Gögelein (5).

Verbandsliga Männer

SV Salamander Kornwestheim 1894 II – HSG Fridingen/Mühlheim: abgesetzt aufgrund eines Covid-Verdachtsfalles beim SV Salamander Kornwestheim 1894.

Landesliga Männer

TV Spaichingen – HSG Baar 23:24 (7:10). Für den Aufsteiger aus Spaichingen verlief der erste Durchgang im Kreis-Derby nicht nach Plan. Die HSG Baar ließ nur sieben Gegentreffer zu, führte zur Pause 10:7. „Wir sind erwartet schwer reingekommen. Wie befürchtet, nach so einer langen Zeit“, so TVS-Trainer Thomas Stocker. Der Knackpunkt im Derby war aus seiner Sicht die geringe Torausbeute in den ersten 30 Spielminuten. „Die zweite Halbzeit war ganz okay. Wir haben uns rangekämpft“, so Stocker. In weniger als acht Minuten verkürzte sein Team auf 13:14 (38.), ehe die HSG Baar nach einem 3:0-Lauf auf 20:15 stellte (48.) und sich damit absetzte. In der Schlussphase wurde es nochmal knapp als die Gäste plötzlich nur noch 23:22 führten (58.). Doch nach dem 24:22 (60.) kam Spaichingen nur noch in den Schlusssekunden zum 23. Treffer. Nach einem Wurf von außen verhinderte HSG-Torwart Jannik Sasse mit einer Parade den Ausgleich in den Schlussminuten. Auch sein Gegenüber, Konstantin Pauli, machte es den Gästen alles andere als leicht. Pauli, der als A-Jugendlicher ein Doppelspielrecht bei A-Jugend-Bundesligist HSG Konstanz besitzt, wurde von seinem Trainer nach der Partie für eine „überragende Torhüterleistung“ gelobt. Auch Irion erwähnt den starken TVS-Rückhalt und sagt: „Wir haben uns schwer getan im Abschluss.“ „Das war heute nicht wirklich gut, aber erfolgreich“, freute sich der HSG-Coach über den zweiten Saisonsieg. - TV Spaichingen: Konstantin Pauli, Daniel Koscher (6/2), Steffen Maurer (1), Jonathan Honer, Bryan Kopansky (4/2), Fabian Simmerer (3), John Ziegler, Patrick Sindele, Elias Honer, Lars Fetzer, David Baier (4), Jonas Palilla (1), Julian Gutmann (2), Dominik Wetzel (2). - HSG Baar: Leon Irion, Christoph Hermann (2), Robin Simmerer (4), Albert Tafelmaier (7/2), Florian Wenzler (3), Erik Blank, Simon Sasse (4), Marco Böhnig (3), Daniel Chamula (1), Raphael Schmider, Benjamin Mauthe, Tim Müller, Stefan Volz, Jannik Sasse.

HSG Rietheim-Weilheim – TG Schömberg 27:29 (8:12). „Wir scheitern wieder an uns selbst, nicht am Gegner“, fasste ein enttäuschter Gunter Haff das Spiel gegen den Aufsteiger aus Schömberg zusammen. Der sportliche Leiter verfolgte mit, wie die HSG vor der Pause lediglich acht Treffer erzielen. Die TG, bei der Tom Keller mit 13 Toren bester Werfer war, nahm ein 12:8 mit in die Kabine. Die HSG habe laut Haffa klarste Chancen ausgelassen. Im ersten Teil des zweiten Durchgangs änderte sich zunächst nicht viel, dann verkürzte der Gastgeber auf 14:16 (42.), 17:19 (48.) und später auf 19:21 (50.). Haffa: „Wir waren zwei Tore dran, haben dann wieder Abwehrfehler gemacht.“ Ohne die verletzungsbedingt ausgefallenen Marius Marquart und Noah Faude unterlag Rietheim-Weilheim am Ende mit 27:29. Für Schömberg war es ein gelungener Einstand, für die HSG die zweite Heimniederlage im zweiten Saisonspiel. - Rietheim-Weilheim: Niklas Quendt, Thomas Aicher (1), Robin Hermle, Luca Martin (4), Jan Schutzbach, Tobias Haffa (2), Yoann Mattes, Stefan Huber (5), Mario Stiefel, Marcel Bertol, Simon Storz (9/3), Till Oeschger (2), Pascal Bensch, Carl Gottesmann (4).