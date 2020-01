Hamburger Kammerspiele eröffnen das Theaterjahr 2020

Die Hamburger Kammerspiele eröffnen am Sonntag, 26. Januar, um 18 Uhr mit „Der rechte Auserwählte“ das Theaterjahr in der Stadthalle Tuttlingen. In ihrer Inszenierung des sarkastischen und hochpolitischen Stücks von Eric Assous spielen die TV bekannten Stefan Jürgens und Volker Zack die Hauptrollen. Der Theaterabend in der Stadthalle Tuttlingen besticht durch rasanten Wortwitz, präzise gezeichnete Charaktere und die Darstellung menschlicher Abgründe.

Ein luxuriöses Loft im Pariser Bastille-Viertel. Melanie und Greg (seit zwölf Jahren verheiratet, zwei Kinder) bereiten sich darauf vor, Jeff zum Abendessen zu empfangen. Ihr Gast ist ein alter Freund Gregs: steinreich, überreizt, deprimiert, ein ewiger Einzelgänger. Da bekommt Melanie einen Anruf. Es ist Charline, ihre alte Freundin, die gerade mit ihrem neuen Verlobten Noel aus New York zurückkommt. Die beiden Frauen haben sich ewig nicht mehr gesehen.

Spontan lädt Melanie ihre Freundin und deren Verlobten zum Abendessen. Jeff ist der Exfreund Charlines! Trotz berechtigter Bedenken riskieren es Melanie und Greg, Jeff und Charline aufeinander treffen zu lassen. Noel, der unbekannte Verlobte, wird die Begegnung sicher ausgleichen, doch irgendetwas stimmt mit ihm nicht. Seine dominante Art reizt Jeff und Greg, seine Aggression gegen Latinos oder Juden empört auch Melanie. Und so kocht die Stimmung an dem Abend immer höher und am Ende ist nichts mehr so, wie es vorher war.

Eric Assous gehört zu den bekanntesten Dramatikern unserer Zeit. Sein Stück “Der rechte Auserwählte” wurde 2016 unter dem französischen Originaltitel „L’heureux élu“ am Théâtre de la Madeleine in Paris uraufgeführt.