Härings Kulturcafé startet mit Smooth Jazz

Das Herbst/Winter Programm von Härings Kulturcafé startet am 23. September mit Smooth Jazz. Das kündigt das Kulturcafé an. Werden erneut Corona-Schutz nötig sein und Pelzmäntel für die Damen und Lodenmäntel für die Herren wieder salonfähig, heißt es ein bisschen scherzhaft weiter.

Los geht’s in Härings Kulturcafé am 23. September mit einem kleinen Jazzensemble: Der Trossinger Pianist Thomas Förster präsentiert, unterstützt von Arpi Ketterl am Bass und Frank Denzinger am Schlagzeug, Eigenkompositionen als auch den einen oder anderen Jazzklassiker.

Und weil dann in VS bereits die Baden-Württembergischen Literaturtage begonnen haben, beteiligt sich auch Härings Kulturcafé mit zwei Beiträgen daran. Am 3. Oktober um 11 Uhr reist Uli Führe aus Buchenbach mit seiner Pianistin Timea Djerdj über den Schwarzwald zu einer Feiertagsmatinée an. Im Gepäck haben sie eine kleine Sensation: neu entdeckte Vertonungen von Texten von Johan Peter Hebel.

Mit Literatur geht es im Oktober weiter: Bücher im Gespräch, das beliebte „Literarische Quartett“ mit Dr.Lucy Lachenmaier, Michael Nopper, Georg Fröhlich und Frank Banse geht am 14.Oktober in die nächste Runde (Kooperation mit der Volkshochschule).

Ein außergewöhnliches Flötenquartett packt am 21. Oktober seine Instrumente aus: „L’Arte dei Flauti“. Die drei Musikerinnen und ein männlicher Kollege aus dem Umfeld der VS-Sinfoniker zeigen, dass Querflöten auch Swing und Latin können (Delia Varga, Carolina Riesle, Astrid Heider und Berthold Graf).

Der November dann startet mit einem Rückblick auf elf Jahre Kulturcafé mit Rolf G. Klaiber: „Kulturcafé Flashback“. Bilder, Texte, CDs – wer war denn schon alles da im alten Kaffeehaus, heißt es am 4. November. Mitte des Monats wird’s dann schon leicht weihnachtlich. Michael Sens, der vor zwei Jahren noch Herrn Beethoven hochleben ließ, lädt am 19. November um 17 Uhr ein zum „Liebestraum unterm Weihnachtsbaum“, einem Musikkabarett auf Profiniveau.

Das Jahr schließt dann nochmals mit Jazz: das Jörg Enz Trio, bestehend aus Jörg Enz (Gitarre), Joe Kenny (Vibraphon) und Giorgos Antoniou (Bass) spielt fulminant auf, so gar nicht adventlich. Den genauen Termin reicht Härings Kulturcafé noch nach. Beginn der Veranstaltungen ist, wenn nicht anders vermerkt, um 20 Uhr.