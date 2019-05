Hacker greifen Verwaltungen im Kreis Tuttlingen an

Computerviren – darunter versteht man bestimmte Programme, die sich meist in Standard-Programme und verwandte Dateien kopieren und sich so vervielfältigen. Der Vorgang ähnelt einer Infektion, daher wurde der Name aus der Medizin entlehnt. Die Vielfalt an Computerviren macht eine genaue Klassifizierung nur schwer möglich. (sz)