Häuptling „Axtelix“ wehrt sich gegen fiese Vorwürfe

Der Wettergott hat es dieses Jahr besonders gut mit den Hemdglonkern gemeint: Sonnenschein sorgte für Narrentreiben auf der Straße. Bereits am Morgen zogen Gruppen durchs Dorf und der Kindergarten erhielt Besuch von Fanfarenzug und Narrenzunft. Mit den Narren machten sich die kleinen Hemdglonker auf Tour durchs Dorf.

Sie machten mehrmals Halt, so bei Bürgermeister Simon Axt. Besonders viel Spaß hatten die Kinder beim Trommeln. Die Narrenzunft hatte ein besonders großes Exemplar mitgebracht, an dem sich jeder versuchen konnte.

Als die Sonne sich verabschiedete, kamen aus allen Ecken und Gassen die Hemdglonker zum Umzug. Vom Dorfzentrum aus zog der närrische Strom die Dorfstraße entlang und zurück über die Fronwiesenstraße. Angeführt von der Narrenzunft wurde feste gescheppert, getrommelt und gepfiffen. Bei genauem Hinschauen entpuppte sich so manches Krachmacherinstrument als Sauerkraut-Dose, Kochtopf, Blecheimer oder sogar Waschbrett, welchen mit Kochlöffeln, Schneebesen und Fleischklopfern Geräusche entlockt wurden; und hier galt: je mehr Körpereinsatz, desto lauter. „Hoorig, hoorig, hoorig isch dia Katz, und wenn dia Katz nit hoorig isch, dann fängt sie keine Mäuse nit.“

Zahlreiche Familien mit Kindern waren unterwegs und es machte Freude, zuzuschauen, wie getanzt und gelacht wurde. Der Narrenbaum, von der Narrenzunft verziert, wartete bereits darauf, vom Team der Feuerwehr mit Kommandant Jörg Wintermantel aufgestellt zu werden. Und während sich die Nacht über das närrische Dorf senkte, hievte die Feuerwehr mit Holzscheren den Baum mit vielstimmigem „Hau- Ruck“ Stück für Stück nach oben. Viel Applaus belohnte die Wehr, als der Baum in der klaren Dunkelheit aufragte und die Hexe auf die Hemdglonker herunterlachte.

Nachdem dies vollbracht war, machten sich die Narren mit viel Getöse ins Rathaus auf. Dort drangen sie in den Sitzungssaal ein, unterbrachen die laufende Gemeinderatssitzung und nahmen den Rat samt Bürgermeister gefangen. An einem Tau wurden sie von der Zunft in die Halle abgeführt. Hier wartete bereits das Narrenvolk auf das 49. Grob-günstige Narrengericht. Eröffnet wurde die Sitzung durch die Klänge des Fanfarenzuges Durchhausen. Georg Walter, dieses Jahr zum 27. Mal Narrenrichter, hatte eine große Anklageschrift zu verlesen.

Überraschenderweise gab es zur Eröffnung viel Lob für den Rat. Axt spiele als Dirigent das „Hohe C“ im kommunalpolitischen Konzert. In seiner Erfolgsmelodie gäbe es vieles zu bejubeln. Die Vulkanbar werde abgerissen, das Vereinshaus renoviert, die alte Kirche werde Kulturtempel mit Erlebnispark und neue Wohngebiete entstünden. Viel Ruhm und Ehr für Häuptling „Axtelix“.

Nach so viel Lob wurde Ankläger Walter kritisch. Ein neues Feuerwehrmagazin will finanziert und ein Supermarkt angesiedelt werden. „Woher soll das Geld kommen?“ Axt argumentiere, das Geld käme von der ELR und bei gesundem Haushalt sei das kein Problem. Aber Walter sieht eine Verdoppelung der Schulden auf eine Million Euro in drei Jahren. Durchhausen sei auf über 1000 Einwohner angewachsen und daraufhin wurde der Sold von Axt erhöht. Diese Erhöhung werde nun über eine Grundsteuererhöhung finanziert.

Mutig stellte sich Axt vor sein Gremium und verteidigte sich in Reimform vor dem Narrenvolk. Er und der Gemeinderat hätten noch viele Ideen, Durchhausen solle hoch hinaus. Er überlegte, was man noch nach Durchhausen holen müsse – eine Bahnlinie mit Bahnhof in der alten Kirche, ein Flughafen mit Tower Lupfenturm auf dem Sportplatz, Einkaufszentren mit Fußgängermeile, Autobahn mit Brücke über dem Schönbachtal vom Lupfen bis Schecken und einem Tiefseehafen mit Badesee auf Gunninger Gemarkung? Stimmgewaltig überraschte der Gemeinderat, der in einem spontanen Gefangenen-Chor die Verteidigung von Axt unterstützte: „Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke-Pinke? Wer hat so viel Geld?“ Zum Glück entpuppten sich diese Ideen alle als ein schlechter Traum, aus dem Axt erwachte. Endend mit dem Durchhauser Heimatgedicht versuchte er mit Freibier den Narrenrichter milde zu stimmen.

Es half alles nichts, der Narrenrichter wollte keinen kompletten Freispruch gewähren und verurteilte Bürgermeister samt Gremium zur Bewährung, freien fünf Tagen für die Narretei sowie zu Wurst und Wecken für den Narrensamen – und nahm das versprochene Freibier an.

Eine Überraschung hatte Narrenrichter Georg Walter für Gemeinderat Markus Merz parat: So wurde zum sechsten Mal in 49 Jahren der Schönbachtaler Ehrenorden verliehen. Merz erhielt die Auszeichnung für seinen „jahrelangen unermüdlichen Einsatz zum Wohle des ganzen Dorfes und seiner Bürger“ als Gemeinderat seit 16 Jahren und erster stellvertretender Bürgermeister.

Danach konnte die Hemdglonkerparty richtig beginnen. Axt stach das Bierfass an. Die Scheckengarde erntete viel Applaus bei ihrem Tanz zu den Klängen des Fanfarenzugs. Danach gab es viel Spaß und Tollerei sowie Animation, und so kamen Groß und Klein voll auf ihre Kosten. Zu späterer Stunde zeigten die HipHop-Mädchen ihr Können und DJ Bille begleitete die Party bis in die frühen Morgenstunden.

Die närrischen Tage gehen in Durchhausen weiter: Am Rosenmontag startet um 14 Uhr die Kinderfasnet und am Fasnetdienstag trifft sich morgens wieder die Politprominenz beim Zunftmeisterempfang, am Nachmittag beginnt um 14 Uhr der Fasnetumzug mit über 30 Gruppen und anschließendem Narrentreiben im Dorf.