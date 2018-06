Hängeleuchten für zwei weitere Straßen

In der Rathausstraße und in der Oberen Hauptstraße in Tuttlingen wird das neue Beleuchtungskonzept der Fußgängerzone fortgeführt. Das beschloss der Technische Ausschuss des Gemeinderats in seiner Sitzung am Donnerstag. Die Kosten: rund 356 000 Euro.

Die Beleuchtung soll in der Rathausstraße bis zum Zebrastreifen in der Weimarstraße durchgezogen werden. Damit entsteht im neu gestalteten Kreuzungsbereich ein neuer heller Lichtpunkt. Auf die Ausschreibung der Stadt hatte sich kein Unternehmen gemeldet. Nun übernimmt die Firma Enslin die Arbeiten, die die Leuchten schon in der Bahnhof- und in der Königstraße angebracht hat. Die Kosten orientieren sich daran, zuzüglich eines Zuschlags von fünf Prozent.

Carl-Roland Henke (FW) fragte an, ob die Sanierung inzwischen mehr als zehn Millionen Euro kosten würde. Oberbürgermeister Michael Beck betonte, dass das nicht der Fall sei. Da der Sanierungsbereich inzwischen größer ausfallen würde, seien die Zahlen von früher nicht mehr vergleichbar. Für Uwe Schwartzkopf (LBU) ist jeder Euro, der in die Sanierung investiert wird, am „richtigen Fleck“ ausgegeben.