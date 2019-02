Händlerkolleg: 24 Absolventen erhalten Bescheinigung

In der Tuttlinger Stadthalle haben die ersten Absolventen der Seminarreihe Händlerkolleg ihre Bescheinigung erhalten. Das Pilotprojekt war vom Tuttlinger Gewerbe- und Handelsverein ProTUT, der Akademie Russo aus Tuttlingen und der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg ins Leben gerufen worden und soll fortgesetzt werden. Das Händlerkolleg, das die Geschäfte in den Innenstädten gegen den Online-Handel stärken will, war zunächst nur zögerlich angenommen worden. „Die ersten sechs Anmeldungen reichten gerade zum Starten des Projekts. Dann sind die Anmeldungen nur so gesprudelt“, berichtet Lena Häsler, Projektleiterin Handel der IHK. Mit 24 Händlern war das Projekt gestartet worden. 40 weitere Anfragen mussten vertrösten werden.

Professionelle Kontaktaufnahme, Kundenwünsche erkennen, Preisverhandlungen oder der Umgang mit Reklamationen – das waren die Themen des ersten Händlerkollegs. Gerade beim letzten Punkt wirkte es befremdlich, was Akademie-Inhaber Georg Russo vermittelte. „Freuen Sie sich über jede einzelne Reklamation“, sagte er. Denn nur vier Prozent aller Kunden reklamieren überhaupt. Die anderen Kunden sind weg. Deshalb sei es nicht nur wichtig, mit professioneller Kontaktaufnahme, überzeugender Präsentation und Verkaufsverhandlung zu punkten. Gerade die Reklamation könnte zur Kundenbindung genutzt werden. Die Händler sollten den Kunden emotional abholen anstatt ihn sofort nach dem Kassenbon zu fragen. Dies steigere nur den Stresslevel beim Kunden. Russo erklärte, wie solche Probleme besser zu lösen sind. Mit der richtigen Reaktion gerade bei Reklamationen könne man große Kundenzufriedenheit und ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Geschäften schaffen. „Ich bekomme alles überall. Da muss man im Umgang mit seinen Kunden schon besonders sein. Zumindest wenn ich ihn als Wiederkäufer behalten will“, bestätigte Benedikt Wagner vom Bettenland Alesi in Trossingen. Er setzt bereits vieles um. Das Händlerkolleg habe neue Impulse gesetzt. Er nutze sie, um die Beratungskompetenz in seinem Team zu stärken.