Gymnasiasten experimentieren bei acht Workshops

„Das war der absolute Hammer. Ich wollte gar nicht mehr aus der Schule raus.“ Wenn eine Schülerin solche Sätze sagt, muss etwas Besonderes passiert sein. Sie war eine von mehr als 140 Kinderunistudenten, die für den dritten Kinderunilabortag am Otto-Hahn-Gymnasium zugelassen worden waren, so eine Pressemitteilung.

In acht Workshops zu unterschiedlichsten Themen aus allen Naturwissenschaften konnten die Kinder zwischen neun und elf Jahren in den Laboren des OHG experimentieren.

Als Gegenpol zu den klassischen Vorlesungen, die an vier Samstagen im Schuljahr im Aesculapium gehalten werden, soll der Labortag mit vielen praktischen Elementen das Angebot der Kinderuni dauerhaft ergänzen. Die Themen der Workshops gingen von „Feuerwerk und Flammenfärbung“ aus der Chemie bis zum Bau einer Alarmanlage in der Physik.

Auch das Laborteam des Otto-Hahn-Gymnasiums zeigte sich von der Begeisterungsfähigkeit der Kinder beeindruckt, so die Mitteilung. Während der Arbeit wurden die Laborleiter von vielen älteren OHG-Schülern unterstützt.

Stephan Reif, Leiter des Orgateams der Kinderuni Tuttlingen, hob die „hervorragende Zusammenarbeit“ mit der Firma Aesculap hervor. Diese stellte ihren Server samt Personal für den gesamten Anmeldevorgang zur Verfügung. „Nach zwölf Jahren Kinderuni arbeiten die Teams von Aesculap und dem OHG inzwischen perfekt zusammen, was für so eine Großveranstaltung sehr wichtig ist.“

Die nächste Vorlesung der Kinderuni Tuttlingen findet am Samstag, 15. Februar, um 10 Uhr im Aesculapium statt. Barbara Kaup von der Universität Tübingen referiert zum Thema „Warum ist irren menschlich?“. Am 9. Mai steht ein Vortrag zum Thema Digitalisierung an.