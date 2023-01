Gymnasiasten auf der Spur der Eiweiße in neuen Laboren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 13. Januar, waren in den neuen Biologiefachräumen des Immanuel-Kant-Gymnasiums in Tuttlingen Schüler und Schülerinnen des Biologieleistungskurses vom St. Ursula-Gymnasium aus Villingen mit ihrem Lehrer Marcel Weiss zu Gast.

Nach über zwei Jahren coronabedingter Einschränkungen konnte endlich wieder mit dem regulären Praktikumsangebot gestartet werden.

Nach der Projektvorstellung durch den Schullaborleiter und IKG-Lehrer O. Münster gingen die Schüler und Schülerinnen mit großem Eifer und unter der Anleitung der Schülertutorin Rebecca Ritter vom IKG an die praktische Umsetzung des vorbereiteten Analyseversuches.

Die Schüler und Schülerinnen mussten eine ihnen unbekannte Fleischprobe anhand bekannter Fleischproben identifizieren. Das dabei eingesetzte Verfahren wird sowohl in der Lebensmittelkontrolle als auch zur Identifizierung von Krebserkrankungen in der universitären Forschung angewandt.

Die eigenhändige Erstellung dieses Proteinfingerabdrucks mit dem sogenannten SDS-PAGE Verfahren (das heißt Auftrennung von Proteinen nach ihrer molekularen Größe durch eine SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese) aus verschiedenen Fleischproben und der Vergleich mit einer unbekannten Probe gab den Schülern einen großartigen Einblick in wissenschaftliche Arbeitsweisen und war für die angehenden Abiturienten eine spannende praxisnahe Tätigkeit sowie eine neue Erfahrung.

Ihr Lehrer Marcel Weiss hatte 2009 selbst als Biologie-Leistungskurs-Schüler dieses Praktikum am IKG durchgeführt und ist nun als Biologie- und Sportlehrer seit rund sechs Jahren am St. Ursula Gymnasium in Villingen tätig.