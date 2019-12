Gymmotion fasziniert mit Kraft und Dynamik

Eine energiegeladene Show mit Athleten und Künstlern aus aller Welt hat die Show Gymmotion zu einem besonderen Erlebnis für die 1200 Zuschauer in der prallgefüllten Tuttlinger Mühlausporthalle gemacht.

Unter dem Motto „Flying Energy“ gingen die durchtrainierten Sportler am Boden und in luftiger Höhe ans Limit und faszinierten mit rasanten Showeinlagen. Turnen oder Artistik – ganz egal, beim Stopp der Gymmotion-Tour in Tuttlingen wurde die Show erneut mit Musik, Licht und den passenden Protagonisten perfekt in Szene gesetzt. Als Hingucker für alle Frauen entpuppten sich „White Gothic“. Das Quartett zeigte mit seiner Muskelkraft eine Akrobatik-Nummer, die viel Balance erforderte und viel Applaus erhielt.

Dem standen die japanischen „Kokushikan“ in nichts nach. Die Athleten beherrschten den Turnsport am Boden perfekt und präsentierten ihn verpackt in einer genau abgestimmten Choreographie, die beim Publikum Applaus auslöste.

Dunkel wurde es gleich mehrfach in der Mühlauhalle, denn mit einem faszinierenden Lichtspiel, bestehend aus LED-Leuchtstäben, erzeugten „The Light Crew“ eine einmalige Kulisse mit vielen verschiedenen Lichteffekten. Dagegen ging es mit Olena Shapoval und ihrem Luftring hoch hinaus, während „Wall-Street-Theatre“ die Zuschauer wieder auf den Boden der Tatsachen holte und sie mit trockenen Humor gepaart mit englischem Akzent mehrfach zum Lachen brachte.

Neben der Deutschen Nationalmannschaft der Rhythmischen Sportgymnastik hatten viele weitere Athleten und Künstler sehenswerte Auftritte bei der Gymmotion. Der wohl gefährlichste und temporeichste Show-Act gehörte dem Duo Ferrandino, das sich mit einer großen Portion Adrenalin und hoher Geschwindigkeit auf Rollschuhen um die eigene Achse drehte. Aber: Alles ging gut – nichts ist passiert. Das Rollschuh-Duo hatte ihr Handwerk im Griff.

Alles unter Kontrolle hatte bei der Gymmotion auch die Turngemeinde Tuttlingen als Ausrichter. „Wir sind mit der Organisation und dem Ablauf sehr zufrieden. Es hat reibungslos geklappt“, sagte der TG_Vorsitzende Thomas Ulrich unserer Zeitung. Der große Zuspruch von 1200 Zuschauern und Stehende Ovationen nach zwei Stunden Show und Sport sprach für sich. Die TG peilt laut Ulrich auch im kommenden Jahr wieder an, einen Gymmotion-Abend auszurichten.

Die Sport-Show findet in acht deutschen Städten statt und wird von der TVM-Sportmarketing GmbH aus Koblenz organisiert, die Turnverband Mittelrhein ist alleiniger Gesellschafter.