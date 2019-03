Gutmadingen gewinnt Lokalderby

Der FC Gutmadingen hat das Lokalderby gegen den benachbarten SV TuS Immendingen mit 5:0 klar für sich entschieden. Der FV Möhringen kam in der Kreisliga A 2 Badischer Schwarzwald gegen die DG Riedöschingen/Hondingen nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Gutmadingen II und Immendingen II trennten sich in der Kreislaiga B 4 mit 4:3

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

FC Gutmadingen - SV TuS Immendingen 5:0 (1:0). Im Lokalderby, in dem der Tabellenführer auf das Schlusslicht traf, knallte Claudius Hirt den Ball nach nur 20 Sekunden an die Latte des Gästetors. Gutmadingen übte von Beginn an viel Druck aus und erspielte sich einige klare Torchancen. Doch nur einmal setzte Manuel Huber den Ball zum 1:0 ins Netz. Immendingen, das vor der Pause nie ins Spiel fand, hätte kurz vor der Pause fast ausgeglichen. Der Schuss prallte aber von der Latte zurück. Nach der Pause legte Gutmadingen gleich zum 2:0 nach. Immendingen ließ in der Folge sichtlich nach, und mit einem Doppelschlag entschied der Tabellenführer früh die Partie. Beim 3:0 traf Dominik Maus sehenswert aus 35 Metern. Maximilian Moser sorgte noch für den 5:0-Endstand. - Tore: 1:0 Manuel Huber (32.), 2:0 Benjamin Huber (46.), 3.0 Dominik Maus (53.), 4:0 Tobias Kienzler (54.), 5:0 Maximilian Moser (72.). Schiedsrichter: Yannick Erath (Villingen): Zuschauer: 200.

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

FV Möhringen - SG Riedöschingen/Hondingen 0:0 (0:0). - Tore: keine. Schiedsrichter: Anton Kramer (Stockach). Zuschauer: 130.

FC Lenzkirch - SG Kirchen-Hausen 2:1 (1:0). - Tor: 1:0 (15.) Fabian Gamp, 2:0 (65.) Felix Jägler, 2:1 (77.) Gianluca Colucci. Schiedsrichter: Peter Dixa (Freiburg). Rote Karte: SVE (49.). Zuschauer: 100.

Kreisliga B 4 Bad. Schwarzwald

FC Gutmadingen II - SV TuS Immendingen II 4:3 (4:1). - Tore: 1:0, 2:0 Oulare (12., 16.), 3:0 Reichmann (28.), 4:0 Oulare (31.), 4:1 Angusev (45.), 4:2 Mehmetaj (77.), 4:3 Wörner (87.). Rot: FCG (43.). GR: SVI (55.), FCG (59.).