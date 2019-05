Gutmadingen feiert 8:1-Auswärtssieg

In der Fußball-Bezirksliga Bad. Schwarzwald hat der FC Gutmadingen mit einem 8:1-Sieg in Königsfeld aufhorchen lassen. Der SV Immendingen unterlag dem SV Hölzlebruck 0:4. In der Kreisliga A 2 musste sich der FV Möhringen dem FC Lenzkirch 0:1 geschlagen geben.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

SV TuS Immendingen – SV Hölzlebruck 0:4 (0:1). Immendingen kam in der ersten Hälfte zu einem leichten Chancenplus. Doch über eine Flanke köpfte der Gast, leicht abseitsverdächtig, zur Führung ein. Nach der Pause vergab der Gastgeber drei klare Chancen zum Ausgleich. Statt dessen schloss Hölzlebruck einen Konter gekonnt zum 2:0 ab. Die sicher wirkenden Gäste erhöhten nach einem Ballverlust der Gastgeber auf 3:0 und legten in der Nachspielzeit das 4:0 nach. - Tore: 0:1 Micael Do Cabo (43.), 0:2 Alexander Winter (63.), 0:3 Micael Do Cabo (80.), 0:4 Alexander Winter (90. + 1). - Schiedsrichter: Marcel Haberbosch (Villingen). - Zuschauer: 100.

FC Königsfeld – FC Gutmadingen 1:8 (1:3). Nach gutem Start legte Königsfeld früh ein 1:0 vor. Gutmadingen ließ sich aber nicht beirren und ging mit zwei Toren in Führung. Dann verletzte sich bei Königsfeld Torhüter Marvin Heinrich ohne Fremdeinwirkung. Kurz darauf staubte der Gast nach einer Ecke zum 3:1 ab. Das gab dem Titelaspirant dann gehörig Oberwasser für die zweite Hälfte. Gutmadingen spielte sich nun in einen wahren Spielrausch und landete so einen deutlichen Kantersieg. - Tore: 1:0 Felix Fehrenbach (10.), 1:1 Benjamin Huber (22.), 1:2, 1:3 Claudius Hirt (33., 44.), 1:4 Benjamin Huber (58.), 1:5 Manuel Huber (62.), 1:6 Maximilian Moser (65.), 1:7 Tobias Kienzler (90.), 1:8 Benjamin Huber (90. + 1). - Schiedsrichter: Johannes Bacher (Freiburg). - Zuschauer: 110.

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

FV Möhringen – FC Lenzkirch 0:1 (0:0). Die Begegnung verlief ausgeglichen. Beide Teams spielten sich einige gute Möglichkeiten heraus. Das Chancenplus lag auf Seiten der Gäste, die auch den Treffer des Tages erzielten. - Tor: 0:1 (66.) Noureddine Aroussi. - Schiedsrichter: Tobias Doering (Brigachtal). - Zuschauer: 110.

SG Kirchen-Hausen – TuS Bonndorf II 5:3 (0:0). - Tore: 1:0 (4.) Andy Krukenberg, 2:0 (48.) Gianluca Colucci, 3:0 (68.) Oliver Weiß, 3:1 (72.) Florian Schlachter, 3:2 (74.) Michael Haberstroh, 4:2 (86.) Gianluca Colucci, 4:3 (89.) Michael Haberstroh, 5:3 (90.) Andy Krukenberg. - Schiedsrichter: Cedo Danilovic (Trossingen). - Zuschauer: 120.