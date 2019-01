Gutes Zeugnis für Entwicklungskonzept

Seit fünf Jahren gibt es das Regionale Entwicklungskonzept Schwarzwald-Baar-Heuberg. Nun hat der Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg zusammen mit der Industrie- und Handelskammer (IHK), der Handwerkskammer Konstanz und der Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg im Hochschulcampus Tuttlingen eine erste Bilanz gezogen.

„Wir haben mit dem Entwicklungskonzept bewiesen, dass es erfolgreich und kein Papier für die Schublade war“, sagte Jürgen Guse, Vorsitzender des Regionalverbandes, und lobte das gute Miteinander in der Region mit den Landkreisen Tuttlingen, Rottweil und Schwarzwald-Baar.

Im Jahr 2014 hatten Regionalverband, IHK, Handwerkskammer und Wirtschaftsförderung das Regionalkonzept als Leitfaden für die Entwicklung der Region erstellt. „Der Auslöser war die Iraeus-Studie für Baden-Württemberg mit der Erkenntnis, dass der ländliche Raum gegenüber dem verdichteten Raum und den Metropolregionen an Boden verloren hatte“, erklärte Guse. Deshalb habe man sich zusammengeschlossen und die Stärken und Schwächen der Region aufgeschrieben. Ausgehend von dieser Analyse wurden Leitziele für sieben Handlungsfelder (Wirtschaft und Beschäftigung; Bildung und Forschung; Demografie und Daseinsvorsorge; Infrastruktur und Erreichbarkeit; Klimaschutz und Energieversorgung; Lebensqualität, Kultur und soziales Miteinander; Clusterförderung und Regionalmarketing) und daraus eine Maßnahmenliste entwickelt.

Region ist aus Schatten der Metropolregionen herausgetreten

Anschubhilfe erhielt das Vorhaben durch den Regiowin-Wettbewerb des Landes Baden-Württemberg, der 2013 ausgerufen worden war. „Da haben unsere Sachen wie eine Blaupause drauf gepasst“, sagte Guse. Von den vier eingereichten Leuchtturmprojekten wurden das IFC Tuttlingen und die Hahn-Schickard-Gesellschaft in Villingen-Schwenningen mit mehreren Millionen Euro gefördert. „Regiowin war ein Glücksfall“, sagte Verbandsdirektor Marcel Herzberg.

Über dem Treffen in der Donaustadt stand allerdings die Frage: Wo steht die Region und wo will sie hin? Eindeutig positiv war die Resonanz auf den ersten Teil. „Ich meine, wir sind ganz gut aufgestellt“, sagte Rolf Schorer, Rektor der Hochschule Furtwangen. Er hatte ein „wachsendes Selbstvertrauen der Region“ bemerkt und festgestellt, dass die drei Landkreise mittlerweile mehr ein „Bindeglied der Metropolregionen“ seien als im Schatten derer zu stehen.

Auch der Tuttlinger Landrat Stefan Bär lobte die Entwicklung. „Wirtschaftlich stehen wir besser als vor fünf Jahren da.“ Vor allem die Produkte und das Verständnis in der Region seien besser geworden. So hätte man das IFC auch immer als „gemeinsames Projekt“ verstanden. Die Leuchtturmprojekte seien wichtig, sagte Dorothee Eisenlohr, Wirtschaftsförderin Schwarzwald-Baar-Heuberg. „Das zeigt, dass wir etwas können. Die Leuchttürme zeigen unsere Stärke.“

Die Qualität sei auch in der Ausbildung erkennbar, sagte Gotthard Reiner, Präsident der Handwerkskammer Konstanz. Mit 1600 Auszubildenden habe man ein Plus von drei Prozent gegenüber dem vergangenen Jahr. Philipp Hilsenbek von der IHK ergänzte, dass die Anzahl der Lehrlinge in den vergangenen sechs Jahren immer zugenommen habe. Anhand der Tatsache, dass die Azubis in einem Fragebogen die Lehrzeit sogar besser als die jeweiligen Betriebe bewerten würden, mache deutlich, „dass die Ausbildung funktioniert“.

Fachkräftemangel, Mobilfunk und schnelles Internet als Themen

Trotzdem gebe es einen Mangel an Fachkräften im Handwerk, sagte Reiner. Nach der Ausbildung würden die jungen Frauen und Männer in die Industrie abwandern. „Wir müssen die Fachkräfte über Tarif bezahlen. Das werden aber auch die Verbraucher spüren“, sagte Reiner und leitete indirekt zu dem Bereich über, wo die Region bald stehen will.

Denn trotz der positiven Zwischenbilanz gibt es noch Raum für Verbesserungen wie die Versorgung mit schnellem Internet und Mobilfunk. „Ich bin aus Deilingen über den Heuberg nach Tuttlingen gefahren und es war mir nicht möglich, am Telefon mit einem Handwerker zu sprechen. Da müssen wir schnell ran“, sagte Reiner.

Willi Kamm, früherer Tuttlinger Baubürgermeister, regte aus dem Publikum an, den „Eiertanz mit der Gäubahn“ zu beenden. Man werde immer wieder von verschiedenen Parteien vertröstet. „Da müssen wir als Region darauf hinwirken“, meinte er. Landrat Bär erklärte, dass das Thema Mobilität alle Landkreise beschäftigen würde. Deshalb werde das Ringzugkonzept nun auch aktualisiert. Allerdings sei es nicht so einfach, die Pendlerströme einzudämmen. Der Kreis Tuttlingen habe für die Berufstätigen bereits einmal eine Buslinie vom Heuberg in Richtung Zollernalb angeboten. „Die wurde aber schnell wieder eingestellt. Das Auto ist Freizeit.“ Im Alltag sei ein Umstieg auf Bus und Bahn schwierig umzusetzen.

Wehingens Bürgermeister Gerhard Reichegger erklärte, dass es ein großer Beitrag für den Umweltschutz sei, wenn die bisherigen Pendler am Arbeitsort wohnen könnten. Allerdings werde seiner Gemeinde Steine in den Weg gelegt, um Wohnflächen auszuweisen. „Arbeitnehmer, die vor Ort wohnen, sind weg von der Bundesstraße.“

Dennoch stehe die Region als ländlicher Raum super da, urteilte Herzberg. „Wir haben eine geringe Arbeitslosigkeit, wir haben ein dezentrales und lokales Denken in Politik und Wirtschaft. Dadurch sind wir näher dran an den Problemen.“