Gute Stimmung beim Tag der offenen Tür

Zahlreiche Gäste, unter anderem der Erste Bürgermeister Emil Buschle, Gemeinderäte und Vertreter der Baufirmen, konnte der Vorsitzende der Tuttlinger Sportfreunde, Manfred Mussgnug, jüngst am neuen Vereinsheim begrüßen.

In seiner Rede bedankte er sich bei den Helfern, allen voran bei Hugo Straub, welcher maßgeblich für den Bau des Vereinsheims verantwortlich zeichnete. Er sprach sein Bedauern aus, dass dieser die Einweihungsfeier nicht mehr erleben durfte. In einer Schweigeminute wurde seiner gedacht. In einem Rückblick ließ er die Zeit Revue passieren, von der Fusion mit dem Eisenbahner Sportverein bis zum Beginn des Neubaus. Dem Abriss des in die Jahre gekommen ESV-Heimes folgte der Neubau eines Vereinsheims für Jung und Alt. Es ist eine Heimat für die Mitglieder und deren zahlreichen Vereinsaktivitäten. Außerdem kann es auch für Geburtstage, Hochzeiten und sonstige Veranstaltungen gemietet werden. Zu den drei Tennisplätzen und den zwei Beachvolleyball-Feldern soll im kommenden Jahr noch ein Allwetter-Sportplatz in der Vereinsanlage entstehen.

Emil Buschle lobte in seiner offiziellen Rede die großartige Optik des neuen Vereinsheims. Er hob den besonderen städtebaulichen Akzent am Donau-Rad- und Wanderweg hervor und beglückwünschte die Sportfreunde zu diesem Schritt. Er dankte dem Verein für das Engagement bei run&fun, dem Tuttlinger Silvesterlauf, dem DiaWalk und hob die bedeutende Stellung der Sportfreunde in der Tuttlinger Vereinslandschaft hervor. Er wünschte dem Verein für die Zukunft alles Gute und viel Freude mit dem neuen Vereinsheim.

Der Fassanstich wurde routiniert vom Ersten Bürgermeister, Manfred Mussgnug und unterstützt von Claus Pauli in nur drei Schlägen gemeistert. Entertainer Alois Wiehl sorgte für gute Laune bei den Gästen. Zuständig für das leibliche Wohl waren das Team der Metzgerei Bühler sowie Helfer des Lauftreffs und den verschiedenen Abteilungen. Viele Besucher nutzten die Besichtigung des Vereinsheim noch zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen.