Gute Nerven im Elfmeterschießen

Die Fußballfrauen des SC 04 Tuttlingen haben den ersten Schritt zum Aufstieg in die Regionenliga, Staffel 4, getan. Die Donaustädterinnen besiegten in der Relegation den VfR Klosterreichenbach 5:4 (1:1) nach Elfmeterschießen.

Relegation zur Regionenliga 4, Spiel 2: SC 04 Tuttlingen – VfR Klosterreichenbach 5:4 (1:1, 0:1) nach Elfmeterschießen. In einem spannenden Duell setzte sich das Team aus der Donaustadt um Trainer Michael Druffner daheim gegen den Gast aus der Nähe von Freudenstadt glücklich durch. Den frühen 0:1-Rückstand aus der achten Minute egalisierte Stefanie Pauli zum 1:1 in der 53. Minute. Im weiteren Verlauf gelang keinem der beiden Teams noch der Siegtreffer – weder in der regulären Spielzeit noch in der Verlängerung. So musste das Strafstoßschießen die Entscheidung bringen. Für Tuttlingen verwandelten Lena Hoffmann, Amelie Rothweiler, Kristin Ronecker sowie Stefanie Pauli. Für den VfR trafen nur Nadine Welle und Tatjana Klein.

Somit steht Tuttlingen in der dritten Runde und kann dort gegen den Regionenligisten Nufringen das Ticket zum Aufstieg buchen. Spiel 3, Sonntag, 23. Juni, Spiel 3: SV Nufringen (Regionenliga) – SC 04 Tuttlingen (15 Uhr, in Nufringen).

Relegation zur Verbandsliga: Spiel 1, SpVgg Lindau – TSVgg Plattenhardt 2:4 (0:1). - Tore: 0:1 Franziska Radsch (3.), 0:2 Sabrina Rößner (59.), 0:3 Lisa Schade (61.), 1:3 Veronika Gibsasova (Elfmeter/64.), 2:3 Annika Stohr (82.), 2:4 Sabrina Rößner (83.). - Spiel 3: Sonntag, 23. Juni: TSV Münchingen (Verbandsliga) – Plattenhardt (15 Uhr, in Münchingen).

Relegation zur Landesliga: Spiel 2, TSB Ravensburg – SC Blönried 1:3 (1:2). - Tore: 1:0 Tamara Saric (16.), 1:1 Ann-Kathrin Scham (33.), 1:2 Sabrina Genter (42.), 1:3 Scham (67.). - Spiel 3, Sonntag, 23. Juni: FV Bad Saulgau (Landesliga) – SC Blönried (15 Uhr, in Bad Saulgau).