Gute Leistungen werden nicht belohnt

Die Bilanz der deutschen Mannschaft bei der nordischen Paraski-Weltmeisterschaft in Finsterau ist vorzeigbar. Insgesamt 14 Medaillen haben die Langläufer und Biathleten mit Behinderung im bayerischen Wald geholt. Neben den drei Weltmeistertiteln gab es noch sechs silberne und fünf bronzene Medaillen.

Der sehbehinderte Freiburger Nico Messinger blieb zusammen mit seinem Spaichinger Begleitläufer Christian Winker bei den Wettbewerben ohne Edelmetall. Das beste Ergebnis war der vierte Platz in der Mixed-Staffel mit der blinden Münchnerin Clara Klug (mit Begleitläufer Martin Härtl vom SK Nesselwang), dem Steher Steffen Lehmker (SV Kirchzarten) und der Sitzskiathletin Andrea Eskau (USC Magdeburg). „Das ist echt schade. Wenn alles gepasst hätte, wäre eine Medaille möglich gewesen“, meinte Winker. Mit nur 37 Sekunden Rückstand war die deutsche Mannschaft hinter Weißrussland ins Ziel gekommen. Es gewann die Ukraine vor Schweden.

Obwohl es in den Einzelrennen für Messinger in der starken und ausgeglichenen Klasse der sehbehinderten Männer nur zu den Plätzen neun (Biathlon-Sprint) und zehn (Langlauf-Sprint) reichte, habe er sich aus Sicht seines Begleiters für die Paralympics im südkoreanischen Pyeongchang 2018 empfehlen können. „Er ist ein aussichtsreicher Kandidat. Wer mit der Staffel Vierter wird, sollte auch bei den Paralympics eine Chance haben, um die Medaillen kämpfen zu können“, sagte Winker, der Messinger lobte. „Seine Leistungen waren gut. Leider hat der letzte Kick gefehlt.“ Im Biathlon lag eine Medaille bei nur einer Minute Rückstand im Bereich des Möglichen.

Auf die paralympischen Spiele im nächsten Jahr wird Messinger von Winker noch vorbereitet. An den Spielen nimmt der Freiburger Student dann aber nicht teil. Winker möchte sich nach dem vergangenen Jahr mit einigen Verletzungen wieder mehr auf seine Rennen konzentrieren und „nicht an so langen Events teilnehmen“. Schließlich verlange sein Studium der Umweltnaturwissenschaften wieder mehr Präsenz.

Die nächsten Rennen, die Winker laufen wird, sind der Engardiner Skimarathon am Sonntag, 12. März, und die Deutschen Seniorenmeisterschaften im Langlauf in Notschrei am Samstag, 25. März.

„Das hat Spaß gemacht.“ Christian Winker aus Spaichingen war nach der Behinderten-WM in Finsterau zufrieden. Besonders freute er sich über die mediale Aufmerksamkeit im bayrischen Wald. ARD oder ZDF berichteten von jedem Rennen. „Sehr gut“, meinte der 20-Jährige. „Die Athleten haben eine Würdigung ihrer Leistungen verdient.“