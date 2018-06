„Gute Filme, auch in der Provinz“

Schräge Komödien, bewegende Dramen, aber auch Oscar-geschmückte Perlen – die neue Saison für das Rittergarten-Kino beginnt am morgigen Mittwoch. Acht Mal zeigt das Kino-Team des Kulturvereins wieder Streifen, die sonst nicht in Tuttlingen zu sehen sind. Was auf die Zuschauer zukommt, berichtet die neue Organisatorin Christine Treublut im Interview mit Dorothea Hecht.

Sie haben die Organisation des Kinoprogramms von Rose Lovrekovic übernommen. Warum hat sie aufgehört?

Rose Lovrekovic engagiert sich ganz stark für die Initiative Asyl. Da wird die Arbeit gerade deutlich mehr, deshalb hat sie nicht mehr die Zeit für den Rittergartenverein. Sie ist aber nach wie vor bei der Filmauswahl dabei.

Warum haben Sie den Job übernommen?

Ich bin die letzte Kinotante überhaupt! Ich liebe Filme und mir ist es sehr wichtig, gute Filme auch in die Provinz zu bringen. Ich bin in Bremen aufgewachsen, da war es für mich selbstverständlich, dass man jeden Film überall sehen kann. Das ist in Tuttlingen nicht der Fall, deshalb versuchen wir, auch hier Filme jenseits der Blockbuster zu zeigen.

Wie stellen Sie das Programm zusammen?

Wir sind vier bis fünf Filmenthusiasten und treffen uns zweimal im Jahr. Da überlegen wir, welche Filme wir gerne sehen würden und stellen dann eine Liste zusammen. In Absprache mit dem Scala-Kino fällt eine ganze Reihe wieder weg, weil wir sie zum Beispiel nicht vom Verleih kriegen oder die Filme ohnehin im Art-Cinema-Programm laufen. Am Ende stehen dann diese acht Filme, die wir jetzt zeigen.

Welche Kriterien gibt es bei der Auswahl – abgesehen davon, dass es keine Blockbuster sein sollen?

Sie sollen in Tuttlingen noch nicht gelaufen sein, aber abgesehen davon hat jeder seine eigenen Vorstellungen und Vorlieben. Wir hatten diesmal mehr als 30 Vorschläge, deshalb wollen wir überlegen, ob wir künftig mehr als acht Filme zeigen können.

Welcher Film ist im kommenden Halbjahr Ihr Favorit?

Ich kenne bisher nur „Pride“, das ist ein ganz ganz toller Film, den ich jedem empfehle. Ich bin aber auch sehr gespannt auf „Timbuktu“, in dem es um Gotteskrieger geht. Aber eigentlich freu ich mich auf alle Filme.

Am Rande: Wie wäre es mit mehr Filmen in Originalversion?

Ich weiß nicht, ob für englisch- oder französischsprachige Filme das Publikum in Tuttlingen da ist. Aber warum nicht, wenn es geht, könnten wir einen Versuchsballon starten.