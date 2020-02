Guido Wolf will bei Landtagswahl wieder antreten

Die Nominierungsveranstaltungen der CDU-Kreisverbände Tuttlingen und Schwarzwald-Baar finden am Freitag, 20. März, statt. Der Landtagsabgeordnete Guido Wolf hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass er sich erneut als Kandidat seiner Partei für die Landtagswahl 2021 bewirbt. Wolf ist seit 2006 im Landtag von Baden-Württemberg und seit 2016 Minister der Justiz und für Europa. Als Zweitkandidat tritt Landwirtschaftsmeister Patrick Bossert aus Donaueschingen an.

„Seit 2006 vertrete ich diesen schönen Wahlkreis leidenschaftlich gerne im Landtag von Baden-Württemberg. Die Entscheidung, mich für meine Partei erneut um ein Landtagsmandat zu bewerben, ist mir nicht schwergefallen“, so Wolf in einer Pressemitteilung. Und weiter: „Wir konnten zuletzt vieles gemeinsam für unseren Wahlkreis erreichen, unsere Anliegen finden in Stuttgart auch Gehör.“ Ihm würden aber noch viele Dinge einfallen, die unmittelbar anstünden und die es anzupacken gelte: So stehe beim anstehenden Transformationsprozess in der Autoindustrie viel für den Wahlkreis auf dem Spiel. Die leistungsfähigen Unternehmen stünden im globalen Wettbewerb mit China und den USA. Wolf: „Die Europäische Union ist von hoher Bedeutung für die wirtschaftliche Stärke unseres Landes, gleichwohl kann auch in Brüssel vieles besser werden.“ Das habe er in seiner Tätigkeit als Europaminister selbst erleben können.

Die Landschaft sei ohne die Landwirte nicht vorstellbar, aber zugleich würden für diese die Rahmenbedingungen immer schwieriger. Umso mehr freue sich Guido Wolf , dass ihn mit Patrick Bossert ein hoch engagierter Landwirtschaftsmeister mit hohem Sachverstand als Zweitkandidat unterstütze. Das sei zugleich ein klares Signal: „Die Stärkung des Ländlichen Raums ist uns ein wichtiges Anliegen.“ Zudem setze er sich weiterhin für eine verbesserte Ausstattung der Justiz ein. „Ein schneller und starker Rechtsstaat ist für unsere Demokratie wesentlich“, wird Wolf zitiert.

Der 58-Jährige hat nach seinem Studium der Rechtswissenschaft und der Verwaltungswissenschaft an der Universität Konstanz zunächst im Landratsamt Tuttlingen gearbeitet. Erst als Amtsleiter, später als Rechts- und Verkehrsdezernent sowie als kommissarischer Erster Landesbeamter. Anschließend war er im Verkehrsministerium Baden-Württemberg, als Richter am Verwaltungsgericht Sigmaringen und im Staatsministerium tätig. 1996 wählte ihn der Gemeinderat der Stadt Nürtingen zum Ersten Bürger-meister, im November 2002 wurde er Landrat des Landkreises Tuttlingen. Seit März 2006 ist Guido Wolf als CDU-Wahlkreisabgeordneter des Wahlkreises Tuttlingen-Donaueschingen im Landtag von Baden-Württemberg. Am 26. Oktober 2011 wählte der 15. Landtag von Baden-Württemberg Guido Wolf zum Landtagspräsidenten. Von 27. Januar 2015 bis Mitte Mai 2016 war er Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg. Seitdem leitet er das Ministerium der Justiz und für Europa. Zur Zuständigkeit des Ministeriums gehört auch der Tourismus in Baden-Württemberg.