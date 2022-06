Gürtelprüfungen und Erfolg beim ASV Karate

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach längerer Corona-bedingter Pause fanden im Mai Gürtelprüfungen der Karate-Abteilung des ASV statt. Drei jugendliche und sechs erwachsene Prüflinge stellten sich nach mehrwöchiger Vorbereitungszeit den Anforderungen ihres jeweiligen Ranges unter den strengen Augen ihres Senseis Josef Yarioglu.

Jeder Prüfling musste in den Disziplinen Kihon (Grundschule), Kumite (Partnerübung/-kampf) und Kata (Kampf gegen imaginäre Gegner) sein Können unter Beweis stellen.

Nach circa 90 Minuten hatten alle Prüflinge bestanden und konnten mit Stolz ihre Urkunden in Empfang nehmen.

Es haben bestanden: 8. Kyu (Gelb): Hanna Sigloch, Florian Cicek und Kemal Tuncer; 6. Kyu (Grün): Irene Weber; 4. Kyu (2. Violett): Ralf Dreher; 2. Kyu (2. Braun): Jens Schwiesau; 1. Kyu (3. Braun): Peter Kraut, Jürgen Kroll, Jürgen Schmid.

Bereits zum zweiten Mal nahm Jürgen Schmid am 18. Juni mit Erfolg am Senior Cup in Calw teil. Er erreichte in der Kategorie Kata Einzel / 3. bis 1. Kyu / Ü60 den 1. Platz mit Pokal.

Der Senior Cup wird seit 2017 jährlich vom JKA-Karate Dojo Calw ausgetragen und bietet allen Altersgruppen ab 30 Jahren die Gelegenheit, sich in den Kategorien Kata Einzel, Kata Team und Kumite zu behaupten.