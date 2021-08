Günter Maienschein: „Ringen hat geliefert“

Die Olympischen Spiele in Tokio sind für den Deutschen Ringerbund (DRB) so erfolgreich wie schon lange nicht mehr gewesen. Ein Olympiasieg durch Aline Rotter-Focken (SV Triberg) und zwei Bronzemedaillen durch Frank Stäbler (KSV Musberg) und Denis Kudla (VfK Schifferstadt) sind mehr als erwartet. Unser Mitarbeiter Lothar Herzog hat mit dem DRB-Vizepräsidenten Sport und dem Präsidenten des Württembergischen Ringerbandes (WRV), Günter Maienschein aus Tuttlingen, gesprochen.

Mehr Präsenz in den Medien für das deutsche Ringen wie in den vergangenen Tagen und Wochen geht wohl kaum, oder?

Stimmt. Eine an den Rand gedrängte Sportart, wenngleich die Schönste, schrieb in Tokio Sportgeschichte. Ringen hat geliefert. Das blieb auch der Medienwelt nicht verborgen. Und wenn man sich die Interviews und die öffentlichen Auftritte von Aline, Frank und Denis anschaut, wird man schnell feststellen: sympathisch, authentisch und herzerfrischend. Macht einfach Spaß, ihnen zuzuhören. Allesamt tolle Botschafter für das Ringen, aber auch darüber hinaus.

Im Februar 2013, ein gutes halbes Jahr nach Olympia in London, sorgte das Ringen zuletzt für spektakuläre Schlagzeilen. Allerdings im negativen Sinne: Es sollte aus dem Olympia-Programm 2020 gestrichen werden. Aber ausgerechnet die Spiele 2020 – wenn auch erst in 2021 ausgetragen – waren Besondere für das Ringen.

Die „Ringerfamilie" ist nach dem drohenden olympischen Aus weltweit zusammengerückt und hat für die älteste Sportart überhaupt einen Kampfgeist an den Tag gelegt, der seines Gleichen sucht. Diese Solidarität war einmalig. Und man hat daraus gelernt. Man hat sich neu aufgestellt. Personell und strukturell. Man hat sich entstaubt, wenn man das so formulieren möchte.

Wie viel Edelmetall haben Sie sich bei Olympia in Tokio insgeheim erhofft und wären Sie gerne live dabei gewesen?

Wer wäre bei diesem grandiosen Erfolg für die Ringer nicht gerne vor Ort gewesen? Die Frage nach dem erhofften Edelmetall ist nicht so ohne weiteres zu beantworten. Fakt ist, dass alle drei Medaillengewinner sich in der Vergangenheit schon auf der internationalen Bühne erfolgreich gezeigt haben. Frank Stäbler: dreifacher Weltmeister, Aline Rotter-Focken: WM-Gold 2014, dazu Silber 2017 und Bronze 2015. Denis Kudla: Bronzegewinner bei den vergangenen olympischen Spielen in Rio. Und das ist nur ein kleiner Auszug ihrer Erfolge. Im Grunde genommen ist es also keine Sensation gewesen, dass alle drei Edelmetall nach Hause gebracht haben, aber doch schon sensationell.

Haben die errungenen Medaillen finanzielle Auswirkungen bei der Förderung durch den Landesausschuss für Leistungssport (LAL)?

Wir werden sicherlich nicht zurückgestuft werden (lacht). Wir, als kleiner Dachverband, sind natürlich auf die öffentlichen Zuwendungen dringend angewiesen. Der Staat muss sich entscheiden was er will. Wie wichtig ist ihm der Sport im Allgemeinen? Platz neun im Medaillenspiegel mit 37 Medaillen kann nicht der Anspruch von Deutschland sein. Nationen wie Frankreich oder die Niederlande sind an uns vorbeigezogen. Erfolg hat auch mit Geld zu tun. Andere Länder fördern den Sport deutlich mehr.

Frank Stäbler ist ein Glücksfall auch für den Württembergischen Ringerverband. Er wird nun seine internationale Karriere beenden, wodurch dem Verband ein Zugpferd verloren geht. Wie sieht es mit dem Nachwuchs auf Landesebene aus?

Ja, Frank Stäbler war über 15 Jahre das sportliche Zugpferd im WRV. Natürlich hinterlässt er eine Lücke, die sich nicht so schnell schließen lässt. Überhaupt stellt sich die Frage, wer jemals wieder an diese sportlichen Erfolge im Ringen anknüpfen kann. Er war nicht nur für den WRV, sondern auch für den DRB ein Botschafter für die Sportart Ringen. Auch deshalb haben wir ihn beim Olympia-Empfang in seiner Heimatgemeinde Musberg zum Ehrenmitglied des Württembergischen Ringerverbandes ernannt. Nach wie vor sind wir zusammen mit Bayern und Südbaden der erfolgreichste Landesverband im Nachwuchsbereich des DRB. Mit Jello Krahmer, Bronzemedaillengewinner bei der EM im vergangenen Jahr und Michi Widmayer sind wir auch weiterhin im Männerbereich in der Spitze vertreten. Mit dem Weilimdofer Lucas Lazogianis, der jüngst bei den deutschen Meisterschaften den Titel holte und darüber hinaus zum besten Turnierringer gekürt wurde, wächst ein sehr hoffnungsreiches Talent heran.

Trotz aller Euphorie: Im freien Stil der Männer hinkt Deutschland der Internationalen Spitze seit Jahren hinterher. Warum ist das so und wie kann der Anschluss geschafft werden?

Ja, wir können seit Jahren im Freistil nicht an die glorreiche Vergangenheit anknüpfen. Man denke nur an die goldenen Zeiten in der Weltergewichtsklasse (74 kg) zurück. Adolf Seeger, Martin Knosp und Alex Leipold dominierten hier über Jahre nach Belieben. Wir stellen uns die Frage immer und immer wieder, warum wir keinen Anschluss zur Weltspitze finden. In manchen Gewichtsklassen sind wir gar vom Anschluss an den Anschluss zur Weltspitze entfernt. Hier muss jeder Stein umgedreht werden.

Sie sind seit 1990 Mitglied des Präsidiums und seit 2005 Präsident des WRV. Beim Verbandstag im November stehen Wahlen des gesamten Präsidiums an. Werden Sie wieder kandidieren?

Ja, wir haben uns im geschäftsführenden Präsidium dazu entschlossen, am Verbandstag für eine weitere Periode zu kandidieren. Ebenso das komplette Präsidium.