Gudrun Egle vom Gastgeber TC RW Tuttlingen scheitert in Runde eins

Das Tennisturnier des TC RW Tuttlingen um den Aesculap-Cup hat am Mittwoch mit der Qualifikation der Damen begonnen. Die einheimische Gudrun Egle überstand die erste Runde nicht. Am Donnerstag steht die Qualifikation der Herren auf dem Programm.

Neun Spiele wurden am Mittwoch ausgetragen. Louisa Junghans (GW Luitpoldpark München) erreichte ohne Spiel das Hauptfeld. Die Tuttlingerin Gudrun Egle, einzige Spielerin aus dem heimischen Kreis, musste sich erwartungsgemäß gegen Evita Ramirez (LK 6) geschlagen geben. Egle unterlag der Sindelfingerin 0:6 und 2:6.

Am Donnerstag geht es mit den Qualifikationsspielen der Herren weiter. Das Feld ist mit 32 Spielern voll besetzt, sodass zwei Siege für das Erreichen des Hauptfeldes nötig sind. „Wir haben eine Warteliste, auf der sechs bis acht Spieler sind. Wenn jemand kurzfristig ausfällt, können wir reagieren“, sagt Turnierleiter Alexander Götz.

Neben David Romahn vom TC Spaichingen (Leistungsklasse 3) sind noch drei weitere Spieler aus dem Kreis Tuttlingen dabei, die mit einer Wild Card ins Feld gerückt sind. Calvin Klaiber (LK 7), ebenfalls TC Spaichingen, sowie Moritz Beck (LK 11) und Sebastian Knittel (LK 18) vom TC RW Tuttlingen.

Die besten Chancen von diesem Quartett auf Erreichen der Hauptrunde hat Romahn. Der Spaichinger TC-Spieler bekommt es in der ersten Quali-Runde um 12.30 Uhr mit Patrick Kienzle (LK 2) vom TC Oberstenfeld zu tun. Der Sieger trifft in der zweiten und für das Erreichen der entscheidenden zweiten Qualkifikationsrunde auf den Gewinner der Partie Jan Finckh (DTB 496) vom TC Vaihingen-Rohr gegen Marc Weißmann (LK 6) vom VfL Sindelfingen.

Klaiber spielt um 14 Uhr gegen den 22-jährigen Zino Preis vom TEC Waldau. Den Anfang der heimischen Spieler macht um 11 Uhr Beck. Der Tuttlinger trifft auf Jürgen Friedrich (LK 6) vom TC BW Rottweil. Knittel ist ´laut Spielplan um 15.30 Uhr an der Reihe. Der 17-Jährige spielt gegen den vier Jahre älteren Jacob Bucher (LK 6) vom TC BW Villingen.

Ebenfalls in Tuttlingen dabei sind die Rottweiler Brüder Florian (DTB 685) und Philipp Mayer (LK 2), die sich mit Max Berner (DTB 567) vom TC Waiblingen beziehungsweise den in der Qualifikation an Nummer vier gesetzten Tim Hoffmann (DTB 372) vom TC Neunkirchen auseinandersetzen müssen. An Nummer eins in der Qualifikation gesetzt ist Til Willem Frentz (DTB 305) vom TV Reutlingen.

Qualifikation der Damen

Halbfinale: Alessandra Traub (TV Reutlingen) – Tanja Günther (TC Bernhausen) 6:2/3:6/10:6, Evita Ramirez (VfL Sindelfingen) – Gudrun Egle (TV RW Tuttlingen) 6:0/6:2.

Finale: Louisa Junghans (GW Luitpoldpark München) kampflos Siegerin, Jana Lutz (SC Mengen) – Maria Schnuck (TC Ludwigshafen) 6:2/6:3, Beatrice Krauss-Granate (TEC Waldau) – Isabel Löprich (VfL Sindelfingen) 6:1/6:4, Victoria Erechtchenko (TC Aschheim) – Leticia Terzic (TC Schwenningen) 6:1/6:0, Julia Mautner (TF Dachau) – Nadja Strähle (TC Ehingen) 6:0/1:0 (Aufabe Strähle wegen Verletzung), Leonie Zerweck (VfL Sindelfingen) – Milena Toseva (TC Doggenburg) 7:6/3:6/10:3, Maike Nägele (Spfr. Schwendi) – Alessandra Traub (TV Reutlingen) 6:4/6:1, Evita Ramoirez (Sindelfingen) – Maxima Reule (TSG Backnang) 6:0/6:2.