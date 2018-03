Gruppen für den Heuberger stehen

Der ehemalige Fußball-Bundesliga-Schiedsrichter Knut Kircher hat am Freitagabend in der Gemeindehalle in Egesheim die Gruppen für den 64. Heuberg-Wanderpokal ausgelost. Das Turnier wird an Pfingsten, 20. und 21. Mai, in Egesheim ausgetragen.

Titelverteidiger SV Bubsheim bekommt es in der Vorrundengruppe C mit dem SV Königsheim und dem SV Böttingen zu tun. In der Gruppe A treffen der FC Rot-Weiss Reichenbach, Gastgeber SV Egesheim und der SV Kolbingen aufeinander. In der Gruppe B spielen die SG Dürbheim/Mahlstettten, der SV Renquishausen und die SG Irndorf/Bärenthal.

Bubsheim hatte im vergangenen Jahr das traditionsreiche Turnier gegen die SG Dürbheim/Mahlstetten 1:0 gewonnen.