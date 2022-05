Gruppe „The Heads“ gewinnt Musikwettbewerb

Alles Außer Gewöhnlich. Das Motto des Musikwettbewerbs d-bue hätte die Gruppe „The Heads“ von der Hochschule für Künste Bremen, die am 26. Mai im Kulturhaus Altes Krematorium in Tuttlingen gastierte, nicht besser beschreiben können. Ein Mix aus klassischen Werken, wie die von Anna Lodone, Melissa Wedekind, Hans Fröhlich und Malte Servaty wurden aufgeführt. Aber es war auch eine Performance, denn das Publikum nahm nicht wie gewohnt in Stuhlreihen gegenüber einer Bühne Platz, sondern wurde einem Zufallsprinzip folgend erst einmal rechts oder links in den noch mit seinen alten Einrichtungen erhaltenen Keller des ehemaligen Krematoriums geführt.

Dadurch wurden Besucherpaarungen meistens getrennt, wodurch ein anschließender Gedankenaustausch angeregt wurde über die unterirdischen Räumlichkeiten, in denen die Künstler je nach Hausseite unterschiedliche Texte, Bilder und Geräuschkulissen zu den Themen Angst, Trauer und Depression verwebten.

Ihren Abschluss fand die Veranstaltung im Freien, wo die drei Musiker auf einem Tragegestell singend und musizierend dem Abendhimmel entgegen schwebten. Das Gesamtkunstwerk gewann im Wettbewerb mit den Ensembles sieben weiterer Musikhochschulen den verdienten Preis für Originalität. Dies dürfte ein wichtiger Meilenstein auf dem weiteren Berufsweg der Künstler sein.