Grundstück im alten Gänsäcker vergeben

Das derzeit letzte freie Grundstück im Gewerbegebiet Gänsäcker ist vergeben. 38 Ar – also die Fläche eines halben Fußballfeldes – geht an die Firma Gemmel Metalle. Dem Verkauf hat der Möhringer Ortschaftsrat in seiner ersten Sitzung mit dem neuen Ortsvorsteher, Günther Dreher, zugestimmt. Außerdem hat der Rat seinen geplanten Haushalt für 2020 vorgestellt - teuerste Posten sollen Straßenbau und Hochwasserschutz werden.

Die Firma Gemmel Metalle plant am Gänsäcker einen Erweiterungsbau ihres Gebäudes. Die Fläche von gut 3800 Quadratmetern soll für nun 110 Euro pro Quadratmeter an sie verkauft werden. Ein anderes Grundstück im Gewerbegebiet kann anscheinend von der Stadt zurückgekauft werden, da dies der Eigentümer nicht mehr braucht. Die Möhringer Ortschaftsräte haben des weiteren dem Bebauungsplan in der Mettenbergstraße 24 zugestimmt. Dort soll nach dem Abriss des bestehenden Gebäudes ein Wohnhaus für sechs Einheiten und einer Tiefgarage mit elf Stellplätzen entstehen. Abgesetzt wurde der Punkt, in dem es um den barrierefreien Umbau der Bushaltestelle „Unter Jennung“ gehen sollte, da zuerst noch geklärt werden müsse, ob es einen Zuschuss gebe.

Für den Haushaltsplan 2020 sieht der Gemeinderat folgendes vor: Der Hochwasserschutz am Krähenbach in Möhringen soll bislang 400 000 Euro kosten. In diesem Zusammenhang werde derzeit auch überlegt die Anton-Braun-Brücke höher zu legen, um einen besseren Durchfluss des Wassers im Krähenbach zu ermöglichen. Außerdem sollen für die Barrierefreiheit im Städtle 20 000 Euro und für einen Steg über die Donau beim Jugendcamp ebenfalls 30 000 Euro an Planungskosten eingeplant werden. Für die Erschließung des Baugebietes „Heuhäusle“ oder alternativ für die Bebauung Im Anger sollen 200 000 eingeplant werden. Für das Gewerbegebiet Donau-Tech sollen für den Grünzug, für die Außengebietsentwässerung sowie für den Straßenbau jeweils 500 000 Euro und für Ausgleichsmaßnahmen 100 000 Euro veranschlagt werden. Für die Sanierung der Winkelgasse sollen 50 000 Euro, für die Sanierung der Hechtgasse 140 000 Euro und für Zuschüsse im Sanierungsgebiet an private Investoren 190 000 Euro vorgesehen werden. Für ein öffentliches WC sollen 5000 Euro veranschlagt werden. Dies könnte verwirklicht werden mit einem Außenzugang zur Toilette an der Angerhalle. Außerdem soll die evangelische Kirchengemeinde angefragt werden, ob das WC in der Kreuzkirche benutzt werden könnte. Für das Städtlefest sollen 22 000 Euro, für die touristische Aufwertung des künftigen Naturschutzgebietes Bächetal 30 000 Euro und für den Ballfangzaun in der Möhringer Vorstadt 15 000 Euro vorgesehen werden. Im Gewerbegebiet Donau-Tech fallen deutlich höhere Altlasten an als geplant. Bürger haben dazu angefragt, warum dort nun ein Parkdeck gebaut werden könnte, aber ein Bürogebäude aufrgund der Altlasten eventuell nicht. Michael Herre von der Stadt Tuttlingen erläuterte, dass beim Bau eines Parkdecks der Boden nur versiegelt zu werden brauche. Wenn aber die Fläche bei einer Gebäudebebauung angegriffen werde, müssten die Altlasten abgetragen werden. An den kritischen Stellen seien die Altlasten allerdings bereits abgetragen worden.

In der Septembersitzung soll die Galerie vorgestellt werden, die derzeit in der Marktgasse 24 beheimatet ist. Ein weiterer Auftrag aus dem Ortschaftsrat: Die Verwaltung soll prüfen, inwieweit es möglich sei, den oberen Teil der Möhringer-Vorstadt mit „Unter Jennung“ mit den Bussen anzufahren und dort eine Haltestelle einzurichten – bevor im Jahr 2021 eine neue Ausschreibung erfolge.