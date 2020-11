Grünschnitt kann im Kreis Tuttlingen vereinzelt noch abgegeben werden

In allen Abfallwirtschaftsanlagen des Landkreises Tuttlingen gelten ab Montag, 9. November, wieder die kürzeren Winteröffnungszeiten.

Abfallzentrum Talheim mit Wertstoffhof: (unveränderte Öffnungszeiten): Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17.30 Uhr.

Bauschuttdeponie Aldingen mit Wertstoffhof: Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr.

Wertstoffhof Tuttlingen: Montag bis Freitag 12 bis 16.30 Uhr; Samstag 10 bis 13 Uhr.

Wertstoffhof Mühlheim: Mittwoch 15 bis 18 Uhr; Samstag 10 bis 13 Uhr.

Wertstoffhöfe Geisingen und Wehingen: Dienstag 15 bis 18 Uhr; Samstag 10 bis 13 Uhr.

Die mobilen Grünschnittannahmestellen in den Städten und Gemeinden haben ab 9. November für dieses Jahr geschlossen, ebenso die Grünguthöfe in Spaichingen, Trossingen und Königsheim. Alle Grüngut-Annahmestellen öffnen ab dem 15. März 2021 wieder, so das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Bürger, die noch Grünschnitt zu entsorgen haben, können sich der Wertstoff- und Grünguthöfe in Aldingen, Tuttlingen, Mühlheim, Geisingen und Wehingen bedienen. Diese nehmen auch während des Winterbetriebes weiterhin Grünschnitt an. Alle Anlieferer auf den Wertstoffhöfen werden gebeten, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Je nach Hofgröße wird nur eine bestimmte Anzahl an Anlieferern gleichzeitig eingelassen. Durch diese Blockabfertigung muss mit längeren Wartezeiten gerechnet werden. Zudem gelten Hinweise: möglichst alleine kommen, Abstand halten, zu Hause vorsortieren, Kinder zu Hause lassen.