Grüne laden zu Vortrag und Diskussion über „Asian Values“-Debatte ein

Der Tuttlinger Grünen-Kreisverband veranstaltet am Donnerstag, 28. April, um 20 Uhr, eine digitale Veranstaltung zum Thema „Asian Values“. Gast der Veranstaltung ist Luise Rommelspacher, die seit einiger Zeit Mitglied des Tuttlinger Kreisverbandes der Grünen ist. Sie macht momentan ihren Bachelor an der National University of Singapore in Global Studies. Vor ihrem Studium in Singapur hat Luise Rommelspacher für einen Freiwilligendienst ein Jahr in China gelebt. Zudem ist sie Redakteurin beim akademischen „Journal of Sino-American Affairs“ (Journal für Chinesisch-Amerikanische Beziehungen) und Programmgestalterin bei ReadNUS, einer Studierendenorganisation, die sich mit Singapurer Literatur beschäftigt.

Die Veranstaltung steht unter dem Titel „Demokratie und Menschenrechte sind westlich? Die Asian Values Debatte“. Es geht um das Narrativ, dass (ost-)asiatische Werte nicht mit Demokratie und Menschenrechten vereinbar seien und um den Wettstreit zwischen Demokratie und Autokratie, von dem unter anderem US-Präsident Joe Biden redet.

Die Veranstaltung ist zweiteilig. Im ersten Teil wird Luise Rommelspacher auf verschiedene Argumente der Debatte eingehen. Der zweite Teil soll Raum zur offenen Diskussion geben.