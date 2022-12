Großes Interesse für ausgestellte Kunstwerke

Mehr als 60 Künstlerinnen und Künstler aus der Region zeigen ihre Arbeiten bis einschließlich 8. Januar in der Städtischen Galerie. Die traditionelle Jahresausstellung ist am Freitagabend im Beisein zahlreicher interessierter Besucher eröffnet worden.

Die Jahresausstellung in der Städtischen Galerie ist alljährlicher Höhepunkt, nimmt seit jeher einen besonderen Platz ein und bietet einen breiten Einblick in die regionale Kunstszene, betont Erster Bürgermeister Uwe Keller zur Begrüßung. Zum Wettbewerb eingeladen waren alle Künstler aus Tuttlingen und der Region im Umkreis von 50 Kilometern mit ihren Arbeiten, die nicht älter als zwei Jahre sind. Malerei, Graphik und Zeichnung ist am stärksten vertreten, Konzeptkunst und Videokunst eher selten. Die künstlerische Fotografie spielt seit vielen Jahren eine wichtige Rolle und immer wieder zeigt es sich auch, dass es in der Region gute Bildhauer gibt, so Keller. Er dankte der Jury, die mit Zeit und Expertise die Ausstellung unterstützt hat. Die Ausstellung erfreut sich großer Beliebtheit und zeigt deutlich, wie viele Künstler es bei uns gibt, die mit Profil und Originalität unser Leben bereicherten, erklärt der Erste Bürgermeister.

Vielschichtige Momentaufnahme

Galerieleiterin Anna-Maria Ehrmann-Schindlbeck betont in ihrer Einführung: „Ich freue mich sehr, dass wir dieses Mal wieder mit einer richtigen Vernissage feiern können, Begegnung und Austausch ist wichtig.“ Die Jahresausstellung vermittelt eine vielschichtige Momentaufnahme der zeitgenössischen Wahrnehmung. So bieten die kommenden vier Wochen eine wunderbare Chance, in der Galerie einer großen und vielstimmigen Versammlung von Sichtweisen, Träumen, Obsessionen und existenziellen Reflektionen zu begegnen, die in zwei- und dreidimensionalen Form- und Bildschöpfungen ihren Ausdruck gefunden haben. Kunst schafft Brücken zum anderen, zum Unbekannten und Noch-Nicht-Erkundeten, zum Unausgesprochenen und zum Gefühlten. Mit Bewunderung blicken wir auf die Künstler als Botschafter für andere Seh- und Denkrichtungen. Wenn Kunst dabei hilft, über sich und die Welt mehr zu erfahren, so noch nicht Gesehenes zu entdecken, den Horizont zu erweitern, dann handelt es sich auch um gute Kunst.

Eine einfühlsame musikalische Begleitung zur Vernissage bot das „Duo Irribarra De la Fuente“ mit der Sängerin Romina De la Fuente und dem Gitarristen David Irribarra.