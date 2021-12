Großes Interesse am run&fun Stirnlampenlauf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Knapp 60 Läuferinnen, Läufer, Walkerinnen und Walker starteten beim run&fun Stirnlampenlauf, der unter Einhaltung der 3G-Regel stattfand. Die 7,6 Kilometer lange Strecke des Laufs startete traditionell im Mutpol in Tuttlingen, führte an der Bahnlinie entlang nach Nendingen und über die Gollhöfe zurück zu Mutpol, wo auch die anschließende Zielverpflegung im Freien stattfand. Eine Zeitmessung gab es nicht, der Spaß an der Bewegung stand im Vordergrund. „Der Stirnlampenlauf war der erste und einzige run&fun-Lauf des Jahres 2021. Wir freuen uns, dass 59 Läuferinnen und Läufer den Weg zu uns gefunden haben“, sagt run&fun-Organisator Thomas Ulrich. „Wir blicken jetzt aber schon ins kommende Jahr und hoffen, dass dann wieder alle traditionellen run&fun-Läufe stattfinden.“ Vorbereitungslauf, run&fun Wochenende und Stirnlampenlauf.

Die Anmeldung für run&fun am 25. und 26. Juni 2022 ist bereits möglich. Dank der langfristigen und guten Sponsoren-Partnerschaften stehen Läuferinnen und Läufern erneut neun Wettbewerbe zur Wahl: Allein oder in der Staffel? Lang- oder Kurzstrecke? Laufen oder Walken? Bei run&fun variieren die Distanzen von 500 Metern bis hin zum Marathon. Auch bei der 17. Auflage des beliebten Laufevents gehören Kinder- und Jugendläufe ebenso zum festen Bestandteil, wie die klassischen Einzelwettbewerbe von 5 Kilometer über 10 Kilometer hin zu Halbmarathon und Marathon. Drei Staffelwettbewerbe über Distanzen von 5,56 Kilometer, 21 Kilometer und 42 Kilometer sowie der Nordic-Walking-Wettbewerb runden das run&fun-Angebot ab.

Schnell sein lohnt sich nicht nur auf der run&fun-Strecke, sondern bereits bei der Anmeldung, bis zum 31.12.2021 gibt es auf www.runundfun.de/anmeldung vergünstigte Startgebühren. In den vergangenen beiden Jahren haben die run&fun-Veranstalter in Zusammenarbeit mit German-Road-Races ein Organisations- und Hygienekonzept erarbeitet, das ständig auf die aktuelle Pandemie-Situation angepasst wird. „Die Gesundheit und Sicherheit der Teilnehmerinnen, Teilnehmer, Helferinnen und Helfer steht immer an erster Stelle“, sagt run&fun-Organisator Bernd Ausländer. Alle Informationen zu run&fun 2022 und die jeweils aktuellste Fassung des Organisations- und Hygienekonzepts gibt es auf www.runundfun.de.