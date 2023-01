Großer Zuspruch für das PROTUT Advents-Gewinnspiel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das große Advents-Gewinnspiel von PROTUT, erfreute wieder vielen Kunden des örtlichen Handels. Aus den mehr als 1000 Einsendungen wurden noch vor Weihnachten die Gewinner gezogen und informiert. Die zahlreichen Gewinnkarten kamen aus dem gesamten Landkreis. Dies zeigt, dass Tuttlingen mit dem umfangreichen Angebot als Einkaufsstadt weiterhin sehr attraktiv ist. So gingen diesmal zwei Gewinne in die Nachbargemeinden Buchheim und Balgheim. Alle anderen Gewinne blieben in Tuttlingen. PROTUT freut sich auch darüber, dass alle Altersklassen Interesse am Gewinnspiel zeigen. Die älteste Gewinnerin ist 85 Jahre, der jüngste Gewinner gerade mal 19 Jahre alt. Die Gewinnübergabe fand zwischen den Jahren bei Optikhaus Ströble statt.

Zehn der 15 glücklichen Gewinner durften die stellvertretende Ressortleiter Andreas Himmelsbach, Diana Ströble und die PROTUT-Geschäftsstellenleiterin Ursula Schilling begrüßen und ihnen den 50 Euro-Gewinn in Form der neuen TUTcard persönlich überreichen.

Vielen Dank auch an die teilnehmenden PROTUT-Mitglieder und die Stadt Tuttlingen, ohne die eine solche Gewinnausschüttung nicht möglich gewesen wäre.

Die TUTcard ist die neue Gutscheinkarte für Tuttlingen. In Scheckkartenform findet sie Platz in jedem Geldbeutel und ist somit bei jedem Einkauf immer mit dabei. Besonders interessant ist die TUTcard für die Arbeitgeber, denn damit können sie ihren Mitarbeitern monatlich den steuerfreien Sachbezug zukommen lassen – und ganz wichtig – das Geld bleibt in Tuttlingen. Vom Blumeneinkauf über Mode und Accessoires, von Leckereien und Gesundheitsangeboten, von der Gastro bis hin zum Sport- und Fitnessangebot ist alles mit dabei. Auch das Bezahlen beim Tanken ist mit der TUTcard möglich.